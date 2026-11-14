El mes fantástico de Fede Valverde

La figura de Fede Valverde es fundamental en el Real Madrid. El capitán acumula uno de los mejores meses de su carrera, encadenando victoria tras victoria y ayudando al equipo, siendo omnipresente en el campo. Un jugador único en el panorama mundial, que está sacando todo su talento a reducir.

Y es que, desde el 10 de octubre, todo son triunfos para una pieza fundamental en el esquema de Mourinho. De centrocampista, de lateral derecho, de ancla defensiva, de ejecutor cerca del área… Valverde da al fútbol una versatilidad pocas veces vista en la historia, y es la luz que sigue un Real Madrid que no baja el ritmo.

Aquel partido contra el Villarreal marcó el camino para los blancos, que necesitaban retomar el vuelo tras la dura derrota en el derbi en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Un antes y un después en lo visto hasta ahora. La ‘creación’ de una sociedad inquebrantable liderada por la leyenda uruguaya.

Son dos goles y una asistencia desde entonces, pero su esfuerzo y trabajo van más allá de las estadísticas. Un capitán que representa lo que es el Real Madrid y que gana enteros en el esquema de un José Mourinho que dejó a un lado las dudas y confió en él desde el principio.

Son ocho victorias seguidas con él en el campo, ya que descansó en Santander hasta el Racing. Un talismán que no sorprende a nadie por su esfuerzo, generosidad y cada vez más determinación en la portería rival. Ya no es el que trabaja en las sombras, ahora también decide partidos con goles.

Ello también se traslada a Uruguay. El país sudamericano, que no atraviesa su mejor momento, venció a Argentina (1-2) en la madrugada del viernes 13 al sábado 14 de noviembre con la participación del capitán blanco.

Goles decisivos para mantener la racha

Suyo fue el grito de la remontada en Atenas ante el AEK (2-3) con un gol marca de la casa en los últimos segundos. ‘Sobre la bocina’ encumbró unas semanas perfectas para dejar intacta la racha de victorias consecutivas. Su presencia se nota desde el primer minuto, y es el encargado de ordenar que todo transcurra en el campo según lo pensado.

Aceptando el puesto de lateral derecho, dando una mayor fiabilidad que Trent y Dumfries, las virtudes de Valverde se multiplican en la banda. Una posición en la que se siente cómodo, y es uno de los mejores del planeta. Con sus capacidades motoras, esfuerzo defensivo y mente tácticamente impoluta, el uruguayo hace todo en el césped.

Suyo también era el gol que ‘abría la lata’ en la goleada de Valencia, un partido cómodo del Real Madrid que se puso de cara con su zapatazo desde fuera del área. Uno más. Defensas y aficionados ya saben lo que puede ocurrir cuando arma el disparo, y eso lo hace único en el panorama mundial.

Un mes de dulce que ejemplifica el quizá mejor estado de forma de la carrera de Fede Valverde. Capitán que da la cara por el equipo, pieza clave en el esquema de Mourinho esté donde esté, y líder de un esfuerzo distinto en las últimas semanas.