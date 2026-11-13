Zidane se encomienda a Mbappé para no pegársela en la Liga de las Naciones: «Jugará el domingo»

La Francia de Zidane sin Mbappé sufrió su primera derrota en la Liga de Naciones después de caer (3-1) ante Italia en San Siro. A la conclusión del partido, la leyenda del Real Madrid confirmó que, salvo inconveniente de última hora, el delantero madridista estará presente en el partido ante Turquía en el que los galos se juegan la clasificación para los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

Francia sucumbió ante Italia en San Siro en la primera derrota de la era Zidane en un partido en el que no estuvo Kylian Mbappé. El futbolista del Real Madrid, que no entrenó en la previa por unas molestias en el muslo, viajó a Italia, pero vio desde la grada el traspiés de la selección francesa que se adelantó en el minuto 10 de partido gracias a un gol de Michael Olise y que vio cómo el equipo local remontaba gracias a un doblete de Esposito y otro tanto de Frattesi.

Así que Zidane confirmó cambios a la conclusión del partido y uno de ellos será Kylian Mbappé. «Habrá que ganar el próximo partido. Sin duda, vamos a descansar para prepararnos bien, pero, pase lo que pase, había que ganar este último encuentro. ¿Habrá cambios en Burdeos? Sí, está previsto hacer cambios; el partido de esta noche contra Italia y su resultado no cambian nada en absoluto», dijo el entrenador en rueda de prensa.

Zidane y la presencia de Mbappé el domingo

Zidane, lógicamente, también fue cuestionado por la presencia de Mbappé el próximo domingo y la leyenda francesa confirmó que estará contra Turquía. «¿Sí hay alguna posibilidad de ver a Mbappé el domingo? ¡Espero que incluso dos! Estaba previsto que descansara hoy (contra Italia) y jugara el domingo contra Turquía. Así que espero que juegue, sí», afirmó Zizou en rueda de prensa.

Así que, a pesar de que no estuvo ante Italia por precaución, Kylian Mbappé estará el próximo domingo ante Turquía en un partido en el que Francia se juega el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones. A la espera de la disputa de la última jornada, son segundos con 10 puntos, los mismos que Italia. Ambas sacan un punto a Bélgica, que es la tercera clasificada.