Tebas utiliza a Pedro Sánchez para reafirmarse en su ataque al Real Madrid con el nazismo

Javier Tebas continúa en su incansable tarea de intentar dañar la imagen del Real Madrid. Su bochornosa comparación con el régimen nazi dio la vuelta al mundo y generó incredulidad en el club blanco hasta tal punto que el hecho de que no se retractase derivó en una guerra entre ambas partes. Más allá de que el presidente de la Liga acabase cediendo y disculparse ante la gravedad de sus palabras, ahora en su último intento de buscar justificación ha buscado la validez en una reflexión que ha hecho Pedro Sánchez sobre el uso de dicho «instrumento argumental».

«La dirección del Real Madrid recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi». Esas fueron las palabras que, hasta el día de hoy, sigue reconociendo que son ciertas. Pero Javier Tebas se ha encontrado con, no solo la denuncia del club, sino también con la condena del CSD ante el TAD. «Es inaceptable. Nunca se puede utilizar el nazismo, Goebbels como un elemento de comparación con un club, y mucho menos que lo haga un presidente de la Liga con un club que pertenece a la Liga. Está fuera de la libertad de expresión y en España tiene unos límites amplísimos», declaró Rodríguez Uribes, presidente del CSD.

Este sábado, Tebas ha vuelto a la carga en redes sociales en las que ha usado al presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez explica las técnicas de propaganda de Goebbels en una entrevista con Jordi Wild, en relación a la oposición. Yo hago referencia a esas mismas técnicas de propaganda respecto a Real Madrid TV y los ‘portacoces’ y Rodríguez Uribes lo califica de ‘inaceptable comparación’. Misma referencia de técnicas de propaganda. Dos reacciones muy distintas. Vean ambos vídeos y juzguen ustedes».

Estas fueron las palabras de Pedro Sánchez: «Los 11 puntos de la comunicación fascista de Goebbels. Hay 3 que me gustaría compartir […] la tercera la verosimilud. Es decir, coger algunos elementos que son verdad y, a partir de ahí, construir una gran mentira. Hay muchos ejemplos en el debate político». Otra mecha muy corta para mantener el fuego vivo dentro de la particular obsesión que tiene el presidente de la Liga contra el Real Madrid, esta vez, refugiándose en el Gobierno.