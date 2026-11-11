Tebas sentencia a Infantino: «La FIFA tiene que cambiar, no se pueden tomar decisiones pensando en unos pocos»

Javier Tebas ha cargado contra la FIFA en su última intervención pública en la Social Football Summit celebrada en Turín. El presidente de la Liga ha criticado la creación del nuevo Mundial de Clubes por parte de la institución que dirige Gianni Infantino y ha pedido un cambio en la misma. Horas después, ha resumido su participación en el foro en su cuenta de ‘X’, donde ha destacado que «el futuro del fútbol europeo» depende de la fortaleza de las ligas nacionales.

Como máximo dirigente del campeonato español, Javier Tebas ha defendido las ligas nacionales frente a los cambios en las competiciones europeas y el intento de crear la Superliga durante los últimos años. Para el presidente de la Liga, el devenir del fútbol europeo pasa por «unas ligas nacionales fuertes», el «crecimiento sostenible» y por una gobernanza en las instituciones «que defienda los intereses de todos, no sólo de unos pocos».

El futuro del fútbol europeo pasa por unas ligas nacionales fuertes, un crecimiento sostenible y una gobernanza que defienda los intereses de todos, no solo de unos pocos. Hoy, en el @SF_Summit de Turín, he debatido con Luigi De Siervo, CEO de @SerieA, sobre estos retos que afrontan nuestras competiciones. En @LALIGA hemos demostrado que el Control Económico funciona y permite crecer de forma sostenible. Pero necesitamos una gobernanza internacional que proteja ese equilibrio. La FIFA tiene que cambiar. No se pueden tomar decisiones pensando en unos pocos, sin valorar sus consecuencias para las ligas nacionales y el resto de los clubes. El fútbol europeo debe crecer, pero no a costa de poner en riesgo las ligas nacionales y sus clubes. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 11, 2026

El presidente de la Liga ha compartido espacio de debate junto a Luigi De Siervo, CEO de la Serie A. Como suele ser habitual en sus intervenciones, Javier Tebas ha defendido el control económico del fútbol profesional español. «Hemos demostrado que funciona y permite crecer de forma sostenible. Pero necesitamos una gobernanza internacional que proteja ese equilibrio. La FIFA tiene que cambiar. No se pueden tomar decisiones pensando en unos pocos, sin valorar sus consecuencias para las ligas nacionales y el resto de los clubes», ha añadido.

Infantino, en el punto de mira

Estas declaraciones de Javier Tebas concuerdan con las críticas a Infantino desde su intento fallido de privatizar el Mundial y el Mundial de Clubes, aunque la exposición del español se han centrado en el fútbol de clubes. El presidente de la FIFA se jugará su continuidad en el cargo el próximo 18 de marzo, durante la celebración del Congreso de la FIFA en Rabat. Pese a que el apoyo de varias federaciones disminuyó tras este revés, Infantino asegurar haberlo recuperado y parte como favorito para seguir al frente de la organización.

Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a emerger un nombre para rivalizar con el suizo en las elecciones a la presidencia de la FIFA. Una figura reconocida en el mundo del fútbol, como es la de Arsene Wenger, se está planteando sumarse a la carrera presidencial; de acuerdo con la BBC. El tiempo corre en su contra, ya que el plazo para presentar las candidaturas finaliza el 18 de noviembre. El ex entrenador del Arsenal ejerce como Jefe de Desarrollo Global del Fútbol en la FIFA desde 2019, pero se habría distanciado de Infantino tras la polémica en torno a la privatización del Mundial. El fútbol sigue moviéndose contra un Gianni Infantino que no ve peligrar su cargo por el momento.