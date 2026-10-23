Vuelco en la FIFA: Infantino consigue el apoyo de Asía y se acerca a la reelección

Vuelco en el proceso electoral para la presidencia de la FIFA y para la continuidad de Gianni Infantino. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha cambiado su postura y ahora ha asegurado que apoyarán al actual presidente en las elecciones que se celebrarán el próximo mes de marzo de 2027.

Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente de la AFC, ha dejado claro que su confederación, que tiene 47 miembros, apoyará a Gianni Infantino: «Mientras miramos hacia un futuro más brillante y competitivo, nuestra solidaridad sigue siendo nuestra mayor fortaleza. Estamos listos para avanzar, unidos en apoyo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino».

Estas palabras las ha dicho al lado de Infantino, que acudió a la reunión de esta confederación, que engloba a todos los países de Asia en el fútbol, en Tokio. Abrazados ambos, la AFC da un vuelco en esta pelea por la presidencia de la FIFA. Y es novedad, ya que esta confederación mandó un comunicado junto a UEFA (Europa) y Concacaf (Norte y Centro América), en el que criticaban abiertamente a Gianni Infantino.

«El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución», dijeron en su comunicado, en el que criticaban el proyecto de privatización que acabó retirando Infantino. «El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar poder», señalaron, con la AFC apoyando esas palabras.

Ahora, todo lo contrario. El presidente de la AFC dice ahora que estarán apoyando a Infantino y que irán de la mano. El movimiento para el actual presidente de la FIFA es clave, porque si todas las federaciones nacionales de Asia votan en conjunto como les dice la AFC, es prácticamente imposible que no continúe como presidente. Asia aporta 47 votos, siendo la tercera confederación más grande, por detrás de UEFA (55) y CAF (África, 41).