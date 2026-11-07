Otro favor de la FIFA a Argentina: rebaja la sanción a Nahuel Molina por el puñetazo a Rodri en la final del Mundial

La FIFA ha reducido la sanción a Nahuel Molina por la agresión a Rodri al término de la final del Mundial. Desde el organismo que rige el fútbol mundial han aceptado parcialmente la apelación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra las sanciones impuestas por los incidentes que causaron los jugadores albicelestes al perder la final. Mantienen los 10 partidos de sanción a Leandro Paredes y la multa económica impuesta, pero en el caso del ex futbolista del Atlético de Madrid pasan de siete a cuatro partidos de sanción y la cuantía económica se reduce de 90.000 a 60.000 dólares (unos 54.000 euros).

Una sanción que cumplirán sólo en partidos amistosos y no de carácter oficial, algo a lo que ya accedió la FIFA en agosto. Esto supone que, tras los tres partidos disputados por la selección argentina en el anterior parón, Nahuel Molina podrá volver a jugar tras el encuentro del próximo 13 de noviembre entre Argentina y Uruguay.

A pesar de ello, desde la AFA no han quedado nada satisfechos. Consideran que 10 partidos de sanción a Paredes por agarrar del cuello a Eric García y agredir después a Gavi mientras los españoles celebraban el título mundial son demasiados. Por ello, señalan que solicitarán los fundamentos de las decisiones de la FIFA para recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Consideran que «cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes» para pedir la revisión de estas sanciones impuestas a sus futbolistas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, a raíz de los incidentes que se dieron en la final del Mundial. Tras perder el encuentro por 1-0, los futbolistas agredieron a los españoles que celebraban sobre el césped el título logrado y, tras ello, fueron sancionados.

Cabe destacar que la actitud de los internacionales argentinos no fue nada buena tras caer en la prórroga. Además de provocar una tangana con los españoles al agredirles, dieron plantón a la prensa de su país que les esperaba en zona mixta a la salida del estadio. Ninguno de los futbolistas de Lionel Scaloni apareció por allí.

Después de conocerse las sanciones impuestas, la AFA había apelado las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. La propia federación recibió una multa de 321.000 dólares e impuso partidos con restricción de espectadores en aplicación de distintos artículos del Código Disciplinario de la FIFA por incidentes en los partidos del equipo contra Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

Además, se sancionó a sus futbolistas por los altercados que generaron sobre el terreno de juego en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. Fueron sancionados Leandro Paredes con 10 partidos, Nahuel Molina con siete, Thiago Almada con uno y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, con tres encuentros de castigo.

En agosto la FIFA accedió a una petición de la AFA para que los partidos suspendidos se descuenten en amistosos y encuentros oficiales de Conmebol, «cualquiera de ellos ocurra primero».