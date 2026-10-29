Enzo Fernández sigue escocido con España: «Si hubiéramos llegado a los penaltis ganábamos el Mundial»

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial continúa siendo un tema recurrente en las declaraciones de los futbolistas argentinos. El último en valorar el partido disputado el pasado 19 de julio ha sido Enzo Fernández. El centrocampista del Manchester City ha imaginado un escenario soñado para la Albiceleste en el encuentro: la tanda de penaltis. Precisamente, la expulsión de Enzo dejó a Argentina con un hombre menos en los minutos finales y la prórroga. El tanto de Ferran en el 106 evitó que el partido se decidiera desde los once metros, un ‘arte’ en el que el argentino señala que hubieran ganado gracias al Dibu Martínez.

El dominio de España sobre el terreno de juego del MetLife Stadium fue claro y manifiesto. Así lo ha reconocido Enzo Fernández, que señala a la Selección como «justa campeona» del Mundial. Entre los motivos de la superioridad española, el centrocampista ha destacado el desgaste físico de la Albiceleste durante el torneo y cómo influyó ante un equipo que domina desde la posesión de balón.

Entre los futbolistas con problemas físicos ha desvelado que el guardameta titular disputó el torneo sin sensibilidad en uno de sus dedos. Un Dibu Martínez en el que Enzo confiaba ciegamente en caso de haber disputado la tanda: «Teníamos al Dibu… si hubiéramos llegado a los penaltis ganábamos la Copa del Mundo». Los precedentes le avalaban, ya que el guardameta del Aston Villa ya participó en el triunfo de Argentina en la final del Mundial de Qatar en y en otras victorias desde los 11 metros en la Copa América.

Enzo y su expulsión en la final del Mundial

Otro de los grandes temas alrededor de la final tuvo a Enzo Fernández como protagonista. El futbolista del Manchester City vio la segunda tarjeta amarilla en el descuento del tiempo reglamentario, cuando derribó a Pau Cubarsí en un balón dividido. La superioridad de España se hizo más latente con un hombre más, situación desde la que llegó el decisivo gol de Ferran Torres para decidir el título. El ex de Benfica y Chelsea, entre otros, no ha entrado a valorar la acción. «A nadie le gusta marcharse así de una final, pero después de unos días evidencié que son cosas del fútbol», ha confesado en una reciente entrevista en el canal de Los Edul.

Después del Mundial, Enzo Fernández inició una nueva etapa en el Manchester City. Lo hizo después de protagonizar uno de los traspasos más caros de la historia para propiciar su reencuentro con Enzo Maresca, con el que brilló en el Chelsea. El argentino ha destacado el buen ambiente del vestuario y el recibimiento de sus nuevos compañeros.

El futbolista skyblue apunta a ser uno de los líderes de la nueva Argentina sin Leo Messi. «Va a ser difícil mantener el nivel sin él, pero llega una nueva generación con grandes jugadores», ha valorado un Enzo Fernández que, por edad y jerarquía, actuará como nexo entre la selección protagonista de los últimos éxitos de Argentina y la nueva camada llamada a tomar el relevo.