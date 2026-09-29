El Pizjuán pide la final del Mundial 2030 para España

El Ramón Sánchez-Pizjuán también quiso jugar el partido por la final del Mundial 2030. Aficiones Unidas instaló una pancarta en cada uno de los fondos del estadio para pedir que el encuentro decisivo se dispute en España. En una se podía leer «Por historia y por pasión, la final 2030 en España». La otra fue más directa: «2030: la final en España». Ambas estuvieron acompañadas del mismo mensaje en inglés, para que la reivindicación llegase más allá de nuestras fronteras.

La petición apareció en una noche en la que Sevilla se volcó con la selección española. El Pizjuán vibró con el himno interpretado en directo por la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena. También se desplegó el tifo «Reyes del Mundo», un homenaje al título conquistado por España en Estados Unidos y a la propia ciudad, su historia, el Guadalquivir y su afición. Jesús Navas, campeón del mundo en 2010, llevó la Copa hasta el césped.

España quiere la final

El Mundial de 2030 lo organizarán España, Portugal y Marruecos, pero la FIFA todavía no ha decidido dónde se jugará la final. España defiende su candidatura, con el Santiago Bernabéu como uno de los grandes escenarios posibles, mientras Marruecos aspira a albergarla en el nuevo Gran Estadio Hassan II. Rafael Louzán transmite tranquilidad y pide confianza en el trabajo que se está haciendo para que el partido se dispute en territorio español.

Las pancartas de Aficiones Unidas trasladaron esa aspiración a las gradas. En una previa llena de color, música y guiños a los campeones del mundo, los dos fondos coincidieron en lo esencial: quieren que la final de 2030 se juegue en España. Sevilla aprovechó la visita de la selección para hacer visible una petición que seguirá presente hasta que la FIFA tome una decisión.