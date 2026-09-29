El plan de España para salvar la final del Mundial 2030 en el Bernabéu

España tiene un plan para que la final del Mundial 2030 se juegue en el Santiago Bernabéu. En plena batalla con Marruecos por albergar el partido más importante del campeonato, una de las vías que se plantean pasa por repartir los dos grandes acontecimientos del torneo: que el país africano tenga el partido inaugural y que Madrid sea el escenario de la gran final.

Una solución que permitiría equilibrar el enorme peso que tendrán los dos países dentro de un Mundial que organizarán España, Marruecos y Portugal y que, además, contará con tres encuentros de celebración del centenario en Uruguay, Argentina y Paraguay. La FIFA todavía no ha decidido dónde se disputará la final y mantiene abierto el proceso.

En España no dan por perdido el Bernabéu. Todo lo contrario. La intención es defender hasta el final que Madrid albergue el encuentro que decidirá al campeón del mundo en 2030 y una de las fórmulas que permitirían encajar las aspiraciones de Marruecos sería entregarle el gran escaparate de la inauguración.

Inauguración en Marruecos y final en Madrid

El reparto permitiría que Marruecos tuviese uno de los momentos de mayor repercusión de todo el Mundial. El país africano está realizando una inversión gigantesca en infraestructuras y su gran apuesta es el estadio Hassan II, en Benslimane, cerca de Casablanca. Un recinto todavía en construcción que está proyectado para alcanzar los 115.000 espectadores.

Marruecos quiere más. Fouzi Lekjaa, presidente de su Federación, ha defendido públicamente las aspiraciones marroquíes de albergar la final. La FIFA, sin embargo, todavía no ha tomado una decisión definitiva y la pelea continúa completamente abierta.

Ahí aparece la posibilidad de una inauguración en Marruecos como fórmula de equilibrio. Casablanca tendría un partido de enorme dimensión mundial y España conservaría el gran objetivo: la final en el Santiago Bernabéu.

Louzán pide tranquilidad

En medio de todo el ruido generado alrededor de la final, Rafael Louzán transmite tranquilidad. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol no comparte el pesimismo que se ha instalado en algunos sectores y desde su entorno se pide confianza en su gestión. El mensaje es claro: hay que confiar en Louzán y en el trabajo que está realizando la Federación para que España tenga el protagonismo que le corresponde dentro del Mundial 2030.

En la RFEF son conscientes de la fortaleza de Marruecos y de su capacidad de influencia, pero también de los argumentos que tiene España. Por eso no quieren entrar en una batalla pública de declaraciones ni dar por perdida una final que todavía no ha sido adjudicada. Louzán mantiene la calma y trabaja con la convicción de que el Santiago Bernabéu tiene muchas opciones de terminar siendo el escenario elegido.

La estrategia pasa por trabajar dentro de la candidatura y mantener una buena relación con Marruecos sin renunciar al gran objetivo español. El posible reparto de los dos grandes partidos encajaría precisamente en esa línea.

España no renuncia al Bernabéu

España tiene argumentos para defender su candidatura. El Bernabéu cuenta con la experiencia de Madrid como organizadora de grandes acontecimientos y ya acogió la final del Mundial de 1982. Marruecos responde con el tamaño y la espectacularidad de su nuevo estadio.

La presión marroquí es máxima, pero en la Federación española no existe el mismo pesimismo que se transmite desde fuera. Louzán pide tiempo y confianza. La FIFA tendrá la última palabra y, por ahora, no ha concedido la final a nadie.

La fórmula que podría terminar cuadrando todas las piezas está encima de la mesa: Marruecos inaugura el Mundial y el campeón se corona en el Santiago Bernabéu.