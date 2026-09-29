Jean Tirole, premio Nobel de Economía en 2014: «Al pensar sobre un problema económico, la primera respuesta que imaginamos no es siempre la correcta»

El premio Nobel de Economía francés Jean Tirole resumió una de las claves para entender la economía con una idea sencilla: «Al pensar sobre un problema económico, la primera respuesta que imaginamos no es siempre la correcta». Nuestras intuiciones pueden llevarnos por el camino equivocado, incluso cuando una respuesta parece evidente.

El economista francés dedicó buena parte de su carrera a estudiar cómo funcionan realmente los mercados y las instituciones, en contraste con las explicaciones simples que solemos dar por sentadas.

Qué significa la frase de Tirole sobre la economía

Para Tirole, buena parte de los errores en el análisis económico surgen de quedarse con la apariencia de un problema, con las creencias que nos gustaría confirmar o con las emociones que sentimos en el momento, en lugar de examinar los datos y los incentivos que realmente están en juego. Advertía así contra las heurísticas: atajos mentales que simplifican la realidad, pero que también pueden llevar a conclusiones equivocadas.

La frase no cuestiona la capacidad de razonar sobre economía, sino la tentación de conformarse con la primera explicación disponible.

Para él, la economía es tan exigente como accesible: exige revisar los propios supuestos, pero no requiere una formación excepcional para hacerlo, sino curiosidad y la voluntad de detectar las trampas que la intuición suele tendernos.

Un ejemplo que usa para ilustrarlo es la donación de sangre: la intuición sugiere que pagar a los donantes aumentaría las donaciones, pero varios estudios muestran el efecto contrario, porque la recompensa monetaria desplaza la motivación altruista original. Ese tipo de resultado contraintuitivo es, para Tirole, la prueba de que conviene desconfiar de la primera respuesta.

La frase aparece en el prólogo de su libro más conocido, La economía del bien común, publicado en 2016 y traducido a trece idiomas, donde Tirole explica al público general qué hace un economista y por qué la disciplina genera desconfianza, sobre todo después de que nadie anticipara la crisis de 2008.

En esa introducción plantea preguntas que atraviesan la obra: si la economía es o no una ciencia, si puede basarse en el individualismo metodológico, o si los mercados son morales. Su respuesta insiste en que la economía debe mirar más allá de las apariencias, un ejercicio al alcance de cualquiera con curiosidad intelectual.

El mismo prólogo anticipa otro eje del libro: la moralidad del mercado. Tirole dedica un capítulo a explicar por qué incomodan transacciones como la venta de órganos o la gestación subrogada, y advierte que la indignación moral, aunque legítima, también puede ser mala consejera si impide analizar en profundidad los fallos de mercado detrás de esas incomodidades.

Quién es Jean Tirole, premio Nobel de Economía

Jean Tirole nació en Troyes, Francia, el 9 de agosto de 1953. Se formó como ingeniero en la École Polytechnique de París y completó un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1981, donde luego fue profesor durante varios años.

En 2014 recibió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel por sus análisis sobre el poder de mercado y la regulación de sectores dominados por pocas empresas. Autor de más de 180 artículos científicos y ocho libros, dirige actualmente la Escuela de Economía de Toulouse y es una de las figuras más influyentes de la economía contemporánea.