La familia del portavoz del Sindicato de Inquilinas acumula otros 140 millones en activos financieros: su fortuna total es de 220 millones

El patrimonio del entorno familiar de Fernando de los Santos Menéndez, portavoz del Sindicato de Inquilinas, no termina en sus sociedades inmobiliarias buitre con un patrimonio de 80 millones de euros. Según ha podido confirmar OKDIARIO a través del Registro Mercantil, a ese entramado se suman otros 140 millones de euros en activos financieros, repartidos en sociedades vinculadas a su familia. Con ello, la fortuna asociada al entorno más cercano de quien se presenta como víctima de la crisis de la vivienda alcanza los 220 millones de euros.

Fernando de los Santos Menéndez es nieto de Aurelio Menéndez, jurista, ministro de Educación y Ciencia en el primer Gobierno de Adolfo Suárez y primer marqués de Ibias, título que hoy ostenta su tía. Su abuelo fundó además Uría Menéndez, uno de los despachos de abogados más prestigiosos del país, que llegó a facturar más de 243,6 millones de euros sólo en España.

Esa tradición empresarial la han continuado otros miembros de la familia. Su hermano, Luis de los Santos Menéndez, es consejero delegado de Rowhill Holdco S.L., sociedad dedicada a la compraventa de activos y valores financieros, incluidos inmuebles, que cerró 2025 con un patrimonio de más de 220,4 millones de euros, frente a los 240 millones de 2024. De ella cuelga Rowhill Bidco S.L., la rama más centrada en la inversión inmobiliaria, donde Luis de los Santos figura como administrador solidario junto a Lorenzo de Zavala Carvajal.

Pese a la actividad económica de su entorno más cercano, Fernando asegura haber sufrido la crisis de la vivienda y, explica, que por ello se unió a la lucha del Sindicato de Inquilinas. Su contexto tampoco acompaña a la pequeña biografía con la que se define en uno de sus currículum vitae.

En el documento consultado por este medio, el portavoz de la organización critica la meritocracia e invita a repensar la autonomía como fundamento de los derechos y «analizar críticamente la legitimidad de los jueces». Todo ello, para tan solo una línea después subrayar que ha realizado estancias en Oxford y Warwick.