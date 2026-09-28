Carlos Bardem pide a los vecinos de Sol “cuartos de baño cerca” para los acampados de la ultraizquieda

Varios artistas de la progresía woke española han empezado a aparecer por la acampada izquierdista de la Puerta del Sol. Pedro Almodóvar, Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Aitana Sánchez Gijón… Todos lanzando las soflamas de la ultraizquierda contra el rentismo y los desahucios.

Todos ellos se han pasado ya por la okupada Puerta del Sol madrileña, donde muchos de los acampados, por cierto, lanzan proclamas contra la falta de programas de vivienda del gobierno sanchista que la mayoría de ellos respalda.

El actor y director Carlos Bardem fue uno de los primeros en llegarse hasta la acampada que muchos tildan de ilegal, para pedir a los vecinos de la zona «cuartos de baño cerca de Sol». Bardem apareció con carros de la compra cargados de comida y agua para los acampados. Explicó, con el lenguaje típico del activismo urbano de la ultraizquierda, que se acercó al ver las peticiones en redes: «He venido a traer algo de agua, algo de comida para los chicos y las chicas que se van a quedar toda la noche con el símbolo de lucha». «Esto hay que apoyarlo, esto es un antes y un después. Esto estaba en el aire y a mí siempre me gusta citar una frase de Trotsky que decía que todas las revoluciones son imposibles hasta que son inevitables». Sobre Maricarmen, a quien recordemos, llamó Paquita dijo: «Que estamos con ella… y espero… que el sufrimiento de esta mujer sirva para algo».

Aitana Sánchez-Gijón acudió este domingo junto a su hijo, el rapero Teo Lucadamo. «He venido a apoyar la acampada aquí en Sol que organiza el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos porque la situación de la vivienda en España es insostenible. Necesitamos soluciones ya. Si estáis por Madrid o en vuestras ciudades, organizaos, acampad y haceos oír». Expresó intención de estar en una de las tiendas hasta que sus obligaciones se lo permitieran.

Pedro Almodóvar también se ha dejado ver este lunes por Sol y ha declarado a RTVE que la situación de la vivienda en España es «absolutamente insufrible». Añadió: “Maricarmen es la gota que ha colmado el vaso. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más. Y los políticos tienen que arreglarlo porque son los que nos gobiernan”.