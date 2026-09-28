Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, hace 90 años: «En la vida hay algo peor que el fracaso: no haber intentado nada»

Franklin D. Roosevelt, el 32.º presidente de Estados Unidos, dejó una frase que continúa citándose ochenta o noventa años después: «En la vida hay algo peor que el fracaso: no haber intentado nada». La sentencia resume el espíritu con el que afrontó sus adversidades personales y las mayores crisis de su país durante los años que estuvo en el cargo.

Roosevelt gobernó Estados Unidos entre 1933 y 1945, el único presidente que ejerció más de dos mandatos, y lideró al país a través de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su propia biografía, marcada por la parálisis que le dejó la poliomielitis en 1921, sostiene el peso de esa reflexión.

Qué significa la frase de Roosevelt

La frase traza una distinción clara: el fracaso es un resultado posible de la acción, mientras que no intentar nada es una renuncia previa a cualquier resultado. Para Roosevelt, el verdadero riesgo no estaba en equivocarse, sino en la parálisis que produce el miedo a hacerlo, algo que enfrentó de forma literal tras quedar con las piernas paralizadas a los 39 años.

Tras contraer la enfermedad en 1921, fundó un centro de rehabilitación en Warm Springs, Georgia, mientras muchos daban por terminada su carrera política. Volvió a la primera línea en 1928, al ganar la gobernación de Nueva York.

Roosevelt llegó a la presidencia en 1933, en pleno colapso económico de la Gran Depresión. Su gestión, resumida en el New Deal, no estuvo exenta de errores ni de resultados parciales, pero encarnó la idea de que actuar, incluso con el riesgo de fallar, es preferible a la inmovilidad.

Cómo aplicar esta cita célebre a nuestra vida cotidiana

Trasladada al día a día, la frase funciona como un llamado a no dejar que el miedo al error bloquee las decisiones importantes: cambiar de trabajo, empezar un proyecto propio o afrontar un desafío personal implican siempre la posibilidad de fracasar, pero evitarlos por completo garantiza no avanzar en absoluto.

También puede leerse como una invitación a medir los logros de otra manera: no por la ausencia de errores, sino por la disposición a intentarlo de nuevo después de cada tropiezo.

Roosevelt necesitó varios intentos y reformas fallidas antes de que la economía diera señales de recuperación, y esa persistencia, más que un único acierto, fue lo que definió su legado.

El mismo patrón se repitió en la Segunda Guerra Mundial: tras el ataque japonés a Pearl Harbor, en 1941, Roosevelt llevó a un país hasta entonces neutral hacia un conflicto global, con decisiones que no garantizaban ningún resultado pero eran preferibles a la inacción.

Quién fue Franklin D. Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt nació en Hyde Park, Nueva York, en 1882 y murió en Warm Springs, Georgia, en 1945. Miembro del Partido Demócrata, fue gobernador del estado de Nueva York antes de convertirse en el 32.º presidente de Estados Unidos, cargo que ocupó desde 1933 hasta su muerte.

Es el único presidente estadounidense que ejerció más de dos mandatos: fue reelegido en 1936, 1940 y 1944, hasta que una enmienda constitucional posterior limitó ese número a dos.

Su gobierno estuvo marcado por el New Deal, el ambicioso programa con el que intentó sacar al país de la Gran Depresión, y por la conducción de Estados Unidos durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial, que terminó apenas unos meses después de su muerte.

Historiadores y académicos suelen ubicarlo entre los tres presidentes más valorados de la historia del país, junto a George Washington y Abraham Lincoln. Murió en el cargo, en abril de 1945, meses antes de que terminara la guerra que había ayudado a conducir.