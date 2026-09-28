Dios los cría y ellos se juntan: el hijo de Soros estuvo con Sánchez y Mamdani en Nueva York

Basta que uno meta el nombre de Soros en la más inocente de las columnas para que salten cientos llamándole conspiracionista. Pero si hay un personaje público internacional que nadie puede llamar conspirador en el sentido popular, son los Soros, padre e hijo. Les falta el secretismo: tanto al padre, George, como a su heredero designado, Alexander, les encanta presumir de su influencia política por todo lo ancho de este mundo.

El más reciente acto de este poderoso dúo de titiriteros se ha dado en el Nueva York de Mamdani. Y es que Pedro Sánchez ya tiene discípulo en Nueva York. Zohran Mamdani reunió esta semana en Gracie Mansion a una pequeña internacional progresista y presentó al presidente español como uno de los dirigentes de los que quiere aprender a gobernar la ciudad.

El alcalde socialista calificó a Sánchez y a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, como «defensores de los trabajadores» que han conseguido «restaurar la fe en la democracia». Y fue bastante específico sobre lo que admira del presidente español: la subida del salario mínimo, los permisos parentales, la memoria histórica, su política sobre Palestina. Nueva York, explicó, debe aprender de estas experiencias, «emular sus éxitos» y desarrollar estrategias que reproduzcan sus avances. Todo esto, recitando a Lorca.

Sánchez correspondió al entusiasmo. España lleva ocho años demostrando que «otro modelo económico es posible», aseguró. Presumió de crecimiento, empleo, salario mínimo e inmigración y explicó a los presentes que «los poderosos nos temen». Finalmente llamó a reforzar el movimiento internacional de las fuerzas progresistas.

Entre quienes escuchaban esta edificante conversación estaba Alexander Soros. El actual presidente del consejo de Open Society Foundations salió encantado de Gracie Mansion. Dos días después publicó las fotografías del encuentro y dijo sentirse «honrado» de haber participado. Citó expresamente a Mamdani, Sánchez, Mottley y António Costa y terminó con un entusiasta «So proud of NYC!».

El propio Mamdani agradeció al comienzo del acto a «nuestro hermano Patrick Gaspard» que lo moderase. Gaspard fue director político de Barack Obama en la Casa Blanca, director ejecutivo del Comité Nacional Demócrata y, posteriormente, presidente de Open Society Foundations, la organización fundada por George Soros. Reconozcámoslo: nos lo ponen muy difícil para ignorar los lazos de la Internacional Globalista.

Mamdani agradeció también el apoyo prestado al encuentro por Global Progress Foundation. Y aquí aparece de nuevo nuestro presidente. Pedro Sánchez figura como presidente del consejo honorario de la fundación, que proclama entre sus objetivos impulsar el «movimiento democrático progresista global», crear redes y formar a líderes políticos y de opinión.

Sin el menor pudor

Recapitulemos. Zohran Mamdani convoca en la residencia oficial del alcalde de Nueva York un encuentro para articular una agenda progresista internacional. Una fundación vinculada a Pedro Sánchez ayuda a organizarlo. Lo modera un antiguo presidente de Open Society Foundations. Acude el actual presidente de Open Society Foundations. Y el invitado español es Pedro Sánchez, a quien Mamdani señala como modelo cuyas políticas pretende estudiar e imitar. No sé, estas cosas se hacían antes con cierta discreción.

Quizá sea una de las grandes conquistas de nuestro tiempo que ya no importe que veamos los hilos del titiritero. Alexander Soros no movía los hilos en una base ultrasecreta de Spectra, como Blofeld, mientras acaricia un gato de Angora. Se hizo las fotos y las publicó él mismo. No hay que seguir el dinero, sonsacar a un confidente ni rebuscar entre documentos filtrados. Basta con seguirle en X.

Mamdani resulta especialmente divertido en esta escena porque construyó buena parte de su personaje político como el muchacho que venía de fuera del sistema para enfrentarse a los poderosos. El insurgente. El socialista de base. El azote de los millonarios. El hombre de las redes sociales y de los voluntarios que iba a arrebatar Nueva York al establishment.

Ha necesitado bastante poco tiempo para descubrir las ventajas de disponer de un establishment propio.

Ahora recibe en la mansión del alcalde a presidentes de Gobierno, primeros ministros, al presidente del Consejo Europeo, al heredero de George Soros y a veteranos del aparato demócrata norteamericano. Habla de coordinar estrategias con gobernantes extranjeros y de reproducir sus políticas en Nueva York. Todo ello, naturalmente, en nombre de la lucha contra los poderosos.

Ricos combatiendo a las élites

Mamdani tuvo incluso el detalle de llamar a Gracie Mansion, al abrir la reunión, «the People’s House», la Casa del Pueblo. Es difícil mejorar la escena: la Casa del Pueblo llena de jefes de Gobierno, dirigentes de Bruselas, operadores políticos profesionales y uno de los herederos más ricos del planeta discutiendo cómo combatir a las élites.

Hay que reconocer que Sánchez encaja estupendamente en el reparto. Cuando llegó a La Moncloa en junio de 2018, George Soros estuvo entre las primerísimas visitas del flamante presidente. Se reunió con Sánchez el 27 de junio, apenas 25 días después de su toma de posesión, en un encuentro que no figuró en la agenda pública pero que reveló en exclusiva OKDIARIO y cuya celebración acabaría confirmando Presidencia. Ocho años después, Sánchez aparece en Nueva York como modelo político de Mamdani mientras Alexander Soros contempla satisfecho la escena.

Pero el personaje verdaderamente interesante sigue siendo Mamdani. Porque quizá estemos viendo en unos meses una metamorfosis política para la que antes hacían falta años. El candidato antisistema se convierte en alcalde, el alcalde descubre inmediatamente la política internacional, la política internacional conduce a las fundaciones y las fundaciones conducen, con asombrosa regularidad, a las mismas personas.

El muchacho que iba a enfrentarse al establishment parece estar construyendo otro a toda velocidad.

Y además tiene a Pedro Sánchez de maestro. Dios nos asista.