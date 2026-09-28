La Policía antiterrorista británica investiga a cinco hombres detenidos con explosivos cerca de una base de Estados Unidos

La Policía británica detuvo el pasado domingo a cinco hombres de nacionalidad británica tras requisar material explosivo cerca de una base militar usada por Estados Unidos para las operaciones en la guerra de Irán. Los agentes antiterroristas están investigando si los individuos detenidos intentaban realizar un ataque vinculado con el régimen iraní.

La llamada de una vecina fue la que alertó a las autoridades del movimiento sospechoso de tres furgonetas blancas bloqueando el camino a la base RAF Fairford, cerca de la localidad de Whelford. La mujer contó a medios locales que se percató de un movimiento inusual cuando regresaba de una fiesta; al acercarse, vio cómo unos hombres encapuchados corrían al campo, huyendo de la calzada. Inmediatamente llamó a la policía del Ministerio de la Defensa sin recibir respuesta; posteriormente, marcó el 999, logrando informar de lo que pasaba. «Creo que mi llamada frustró lo que planeaban», declaró a la prensa británica.

Los cinco hombres de nacionalidad británica, entre 23 y 25 años, con residencia en Londres, fueron detenidos bajo sospecha de preparar un ataque terrorista. Una de las furgonetas requisadas tenía pintada la frase «Fuel2You». Según los investigadores, tenían como objetivo camuflarse, haciéndose pasar por un grupo de reparto, pero lo que encendió las alarmas fue un número de teléfono en formato usado en Irán.

La Policía antiterrorista británica examina los presuntos explosivos requisados y espera mantener detenidos a los sospechosos durante 14 días hasta que continúe la investigación.

La base militar RAF Fairford, ubicada a 160 kilómetros al oeste de Londres, es una base aérea usada por Estados Unidos durante décadas en los conflictos de Oriente Medio. En la actualidad, los bombarderos americanos B-1 y B-52 han despegado para combatir en la guerra con Irán. Al inicio del enfrentamiento, el régimen ayatolá ha puesto a Fairford en la lista de objetivos legítimos para atacar como represalias, pese a que la postura del Reino Unido ante el conflicto es neutral.

En un comunicado, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han indicado que los efectivos militares de la RAF Fairford están vigilantes ante cualquier ataque. Además, la Embajada del país en el Reino Unido advirtió a sus ciudadanos que estén alerta ante cualquier atentado.

Este hecho se produce mientras la tensión entre Estados Unidos e Irán continúa en ascenso, sumada a la amenaza de Donald Trump en la ONU de aniquilar al régimen de ayatolá si ataca una base militar o territorio estadounidense.