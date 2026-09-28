Adelante Andalucía sube los precios de su Escuela de Otoño un 42% en 2026 a desempleados y estudiantes

Adelante Andalucía celebró este pasado fin de semana su Escuela de Otoño, una cita que este año contó con unas tarifas notablemente superiores a las de la edición de 2025. La formación andalucista incrementó el precio de prácticamente todas las modalidades para adultos, con subidas que llegaron hasta más del 42% en el caso de los estudiantes y de las personas desempleadas.

La tarifa más económica para desempleados y estudiantes pasó de 35 euros en 2025 a 50 euros en 2026 para quienes realizaron la inscripción antes de la fecha límite. Esto supuso un incremento de 15 euros por persona, equivalente a una subida de más del 42% en apenas un año.

También tuvieron que pagar más quienes se inscribieron después del plazo establecido. En 2025, desempleados y estudiantes abonaban 45 euros si se registraban después del 31 de julio. Este año, esa misma categoría tuvo que pagar 60 euros una vez superado el 15 de agosto. El aumento fue igualmente de 15 euros, aunque porcentualmente se situó en poco más del 33%.

Los trabajadores pagaron hasta 20 € más

Los trabajadores también afrontaron un incremento considerable. La inscripción anticipada pasó de 50 euros en 2025 a 70 euros en 2026, un aumento de 20 euros, equivalente al 40%.

Para quienes se registraron después de la fecha fijada por la organización, el precio pasó de 60 a 80 euros. En este caso, la subida fue de otros 20 euros, poco más de un 33% más que en la edición anterior.

La denominada tarifa solidaria también experimentó un incremento. En 2025, el precio era de 70 euros antes del 31 de julio y de 80 euros después de esa fecha. En la edición celebrada este pasado fin de semana, las cantidades fueron de 90 y 100 euros, respectivamente. Esto supone una subida del 28% para quienes accedieron a la tarifa anticipada y del 25% para quienes se inscribieron posteriormente.

El precio del fin de semana completo incluía el alojamiento durante el viernes y el sábado en un pabellón, aunque los participantes tenían que llevar su propio colchón y saco de dormir. La inscripción también incluía la cena del viernes y la comida y cena del sábado.

Los precios infantiles no cambiaron

Los menores fueron la excepción a las subidas registradas en las tarifas para adultos. Los niños de entre 4 y 12 años pagaron 20 euros, exactamente la misma cantidad que en 2025. Por su parte, los menores de 3 años tuvieron acceso gratuito, al igual que en la edición anterior.

También cambió el calendario para acceder a las tarifas reducidas. En 2025, el precio anticipado estaba disponible hasta el 31 de julio, mientras que este año el plazo se prolongó hasta el 15 de agosto.