Cáceres ha sido durante dos días el punto de encuentro de empresas, emprendedores, administraciones y profesionales vinculados a la tecnología con la celebración de la tercera edición de Potencial Digital. El Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica ha cerrado su edición de 2026 con más de 5.000 personas inscritas presencialmente, 90 ponentes y 60 empresas patrocinadoras y colaboradoras.

Organizado por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el encuentro ha ampliado este año su dimensión empresarial y su programación, con cinco espacios simultáneos de actividad y contenidos dedicados a inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, tecnologías inmersivas, emprendimiento, inversión y talento digital.

El balance de esta tercera edición refleja también la evolución del propio congreso desde su nacimiento. La primera edición, celebrada en Cáceres en 2024, superó los 6.000 asistentes, mientras que la segunda, celebrada en Badajoz en 2025, superó los 10.000, entre participantes presenciales y seguimiento online. En paralelo, el número de empresas patrocinadoras y colaboradoras ha pasado de 40 en 2024 a 60 en esta tercera edición, mientras que el programa ha alcanzado los 90 ponentes.

Una economía digital que gana peso

Uno de los principales ejes de Potencial Digital ha sido precisamente la relación entre tecnología, actividad económica y empleo. Los datos presentados durante el congreso apuntan a un crecimiento especialmente significativo del empleo tecnológico en Extremadura.

En 2025, el empleo tecnológico digital creció a un ritmo ocho veces superior al del conjunto del empleo regional. Estas actividades rozaron las 9.000 personas ocupadas y representaron alrededor del 17% de todo el nuevo empleo generado en Extremadura. Además, el salario medio asociado a estas ocupaciones fue un 38,5% superior al del resto de sectores de la región.

El congreso ha trasladado esta realidad al propio Palacio de Congresos de Cáceres mediante espacios específicos destinados al empleo y al emprendimiento. El Foro de Empleo permitió conectar candidatos con empresas y profesionales del sector tecnológico, mientras que diferentes actividades facilitaron encuentros entre empresas extremeñas, multinacionales, emprendedores e inversores.

El apoyo a la transformación digital de las empresas también ha sido uno de los contenidos destacados. Desde 2024 se han movilizado más de 20 millones de euros para impulsar la digitalización del tejido empresarial extremeño y la última convocatoria destinada a incorporar inteligencia artificial en las pymes recibió más de 500 solicitudes.

22 startups y 11.500 euros en premios

El emprendimiento tecnológico ha tenido uno de sus principales escaparates en el Pitch Competition by Sopra Steria, considerado el mayor concurso de startups de Extremadura.

En esta tercera edición han participado 22 proyectos, 12 de ellos en la categoría Seed y 10 en Growth. La dotación económica ha ascendido a 11.500 euros, un 53% más que en 2025, cuando los premios sumaron 7.500 euros.

El formato también ha ampliado el número de reconocimientos, con primeros y segundos premios en las dos categorías. Diez de los proyectos participantes son extremeños, mientras que la competición ha contado también con representación de otras comunidades autónomas.

La Zona Startup y Aceleradoras ha reunido además a seis aceleradoras vinculadas al ecosistema emprendedor, reforzando uno de los objetivos del congreso: conectar proyectos tecnológicos con financiación, empresas y estructuras de apoyo al emprendimiento.

Andalucía ha sido este año la comunidad autónoma invitada. Su presencia ha incluido representación institucional, colaboración de la Agencia Digital de Andalucía y tres startups andaluzas —Street Inspect, Normatia y Lumina— entre los proyectos finalistas del Pitch Competition. La participación se enmarca en la estrategia de cooperación entre territorios que el congreso comenzó a desarrollar en su edición anterior.

De la inteligencia artificial a la Administración digital

Más allá de las empresas y las startups, Potencial Digital ha utilizado la tecnología como hilo conductor para abordar también la transformación de los servicios públicos.

La evolución de la Administración electrónica en Extremadura ha sido uno de los datos destacados durante el congreso. En tres años, el número de trámites y solicitudes electrónicas gestionados se ha multiplicado por siete. Además, la Junta de Extremadura ha simplificado 431 procedimientos, reduciendo a menos de la mitad la documentación solicitada anteriormente y recortando un 57% el tiempo medio de resolución.

El congreso ha puesto sobre la mesa ejemplos concretos de esta transformación: la posibilidad de solicitar por WhatsApp la cita previa sanitaria en toda el área de salud de Llerena-Zafra, la obtención de determinadas licencias desde el móvil o la simplificación de procedimientos relacionados con las ayudas de la PAC y con las ayudas destinadas a familias afectadas por incendios.

La Junta prepara además una Ley de Simplificación Administrativa Inteligente, cuya tramitación parlamentaria está prevista para finales de año. Entre sus objetivos se encuentra avanzar hacia una Administración que solicite una sola vez la información al ciudadano, consulte de oficio los datos que ya obran en su poder y reduzca documentación y trámites cuando la normativa lo permita.

Cinco plantas dedicadas a la tecnología

El formato de Potencial Digital 2026 ha ido más allá de las ponencias del auditorio principal. El Palacio de Congresos de Cáceres se ha distribuido en diferentes áreas temáticas con actividades prácticas y demostraciones.

La FunTech Zone ha mostrado aplicaciones de realidad virtual, producción virtual, avatares, LiDAR, fotogrametría y teleoperación de robots. La sala Hack The Box ha planteado retos de ciberseguridad, mientras que los talleres de robótica han acercado la programación, la inteligencia artificial y la tecnología al público.

El Rincón ÁgoraEX, laboratorio de innovación pública de la Junta, ha abierto también espacios de debate sobre cómo pueden evolucionar los servicios públicos y qué tareas pueden ser asumidas por sistemas tecnológicos.

Otra de las novedades ha sido la presencia de las Estaciones de Talento de EqualTech, siete espacios en los que jóvenes con discapacidad han mostrado proyectos relacionados con programación, videojuegos, diseño, inteligencia artificial y desarrollo web.

Potencial Digital continuará en 2027

El cierre de la tercera edición deja ya confirmada la continuidad del congreso. Potencial Digital celebrará una cuarta edición en 2027, con el objetivo de seguir ampliando la participación empresarial e institucional y mantener a Extremadura como espacio de encuentro para empresas, profesionales, emprendedores y administraciones vinculados a la transformación digital.

El balance de 2026 deja así un congreso con mayor respaldo empresarial, más contenidos especializados y una agenda que conecta tecnología, empleo, emprendimiento y Administración pública. La evolución desde su primera edición refleja, además, el crecimiento de un ecosistema tecnológico extremeño que busca convertir la digitalización en una herramienta aplicada a la actividad económica y a los servicios públicos.