Extremadura gana peso como referente tecnológico del suroeste ibérico con una nueva edición de Potencial Digital 2026. La cita, que se hará los días 24 y 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cáceres, se desarrollará bajo el lema Activa tu potencial y abordará las últimas tendencias en transformación digital, Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad y robótica, entre otros aspectos.

Se trata de un encuentro global donde se va a contar con los profesionales más vanguardistas del sector de la tecnología y que está dirigido a empresas, profesionales, personas emprendedoras, estudiantes y ciudadanía interesada en la innovación. Las inscripciones son gratuitas y lo puedes hacer en este enlace.

Potencial Digital, además, va mucho más allá de ser un evento de importante calado, también erige y consolida a Cáceres como un escenario esencial para profesionales, empresas y sociedad interesados por las últimas tendencias en transformación tecnológica y la innovación. Cuenta de ello ha dado la edición anterior de 2025, cuando consiguió reunir a más de 10.000 participantes presenciales y online, más de 70 empresas y más de 20 millones de impactos, según los datos de Potencial Digital. Para este 2026, se cuenta, además, con más de 40 empresas patrocinadoras y colaboradoras, la cifra más alta de su trayectoria.

Un evento tecnológico con perfiles muy potentes

El cartel incluye a la investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea, Sara García Alonso; a Carme Artigas, referente internacional en inteligencia artificial y big data; al profesor de Innovación de IE Business School, Enrique Dans; y al emprendedor Pau García-Milà.

También participarán la especialista en salud mental digital Lucía Halty; la criminóloga y experta en ciberseguridad María Aperador; el divulgador tecnológico Javier Sirvent; Pilar Sánchez, responsable de creadores y agencias de YouTube; Leonor Ostos, Desarrollo de Producto y Servicios de Telefónica; Fares Kameli, responsable de sistemas de La Casa de las Carcasas; y Orfeo Balboa, Investment Manager en First Drop VC, entre otros perfiles vinculados a la ciencia, la empresa y la innovación.

La tecnología se vive y se experimenta

Esta nueva edición de Potencial Digital, impulsada por la Junta de Extremadura, tiene además un enfoque diferente, ya que más allá de las ponencias de los expertos, desde la organización se impulsa un evento más experiencial donde los visitantes se sumerjan en diferentes acciones incluidas en el programa de actividades, bajo el claim Inmersión Digital. En este sentido, el programa está orientado sobre todo al aprendizaje a través de la práctica y a la generación de oportunidades de economía y empleabilidad, desde el punto de vista de la tecnología.

Esta edición, por ello, incorpora nuevos espacios, entre los que destaca la FunTech Zone, con demostraciones de robótica, Inteligencia Artificial (IA) y experiencias inmersivas, o la Terraza de Potencial, que mezcla tecnología, gastronomía y humor, y es una de las grandes novedades de esta edición.

También se estrena Potencia tu Idea, un espacio donde emprendedores van a poder recibir asesoramiento sobre sus proyectos, así como una zona infantil, Potencial Kids – Mission Tecno Reto 360, en la que niños de 8 a 11 años podrán enfrentarse a retos relacionados con IA, robots y Lego. El objetivo es despertar curiosidad y vocaciones científicas desde la experimentación: entender la tecnología tocándola, construyéndola y poniéndola a prueba.

Por su parte, la Junta de Extremadura tendrá además el Rincón ÁgoraEX, un espacio participativo dentro del congreso dedicado a pensar cómo debería ser la Administración digital del futuro. La propuesta busca que ciudadanos, empresas y Administración puedan debatir y aportar ideas sobre los servicios públicos digitales.

El emprendimiento tiene su propio lugar

El emprendimiento, por su parte, tendrá un protagonismo destacado. La Pitch Competition by Sopra Steria permitirá que startups en fases Seed y Growth presenten sus proyectos ante un jurado especializado y opten a más de 11.500 euros en premios.

En la edición anterior se recibieron más de 34 candidaturas de toda España y 19 proyectos defendieron sus propuestas ante más de 300 representantes de empresas, instituciones y entidades inversoras.

La competición se completará con una Zona Startup y la presencia de aceleradoras, incubadoras y fondos de inversión. También regresará Hack The Box, el espacio de hacking ético que propone enfrentarse a retos reales de ciberseguridad. Este año, además, Andalucía participará como comunidad autónoma invitada a través de la Agencia Digital de Andalucía, reforzando la vocación de colaboración y proyección exterior del congreso.

Por su parte, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura contará con un espacio propio de atención. Sus técnicos informarán a empresas, autónomos y emprendedores sobre ayudas, financiación, programas de digitalización y recursos públicos, ofreciendo una puerta de acceso directa a los instrumentos disponibles para modernizar negocios o poner en marcha nuevos proyectos.

Impulsar el empleo

Para poner el foco también en el empleo alrededor de la digitalización y la transformación tech, Potencial Digital va a tener el Foro de Empleo, un espacio que cuenta con la participación de SAP, AUSAPE, MainJobs y Experis, a través del cual se van a conectar candidatos con reclutadores y compañías que buscan perfiles tecnológicos.

Este espacio tiene especial interés para la estrategia clave en Extremadura, la cual tiene el reto de formar, retener y atraer talento capaz de aprovechar el crecimiento del sector digital y convertirlo en actividad económica y empleo de calidad.

En el área empresarial estarán presentes compañías como Telefónica, Ayesa Digital, EY, Oracle, Proofpoint, CrowdStrike, Fortinet, Dell Technologies, Orange Empresas y Palo Alto Networks, junto a otras firmas y entidades vinculadas a la innovación.

Más allá de Potencial Digital

Más allá del evento y sus actividades, este congreso tiene también un impacto positivo en la región en un sentido más amplio. Potencial Digital forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, la hoja de ruta del Gobierno de María Guardiola con el objetivo de extender la modernización tecnológica al conjunto de la comunidad.

Se trata, en concreto, de una estrategia que se articula en torno a varios objetivos, entre los que destacan, construir una Administración más cercana y eficaz; avanzar hacia un territorio inteligente, conectado y ciberseguro; mejorar las competencias digitales de la sociedad sin dejar a nadie atrás; y favorecer una economía más competitiva mediante la innovación y la incorporación de tecnologías avanzadas.

Una mirada a la tecnología útil y con impacto tangible

En definitiva, Potencial Digital 2026 brinda una mirada a la tecnología desde su utilidad. Es decir, una Inteligencia Artificial (IA) que mejora procesos; una Administración Digital que ahorra tiempo; una solución de ciberseguridad que protege un negocio; una startup que encuentra inversión; o un joven que descubre una profesión con futuro.

Durante dos días, Cáceres reunirá muchas de esas posibilidades en un mismo lugar. La inscripción es gratuita y permite acceder a las actividades y espacios del congreso durante ambas jornadas. El registro puede realizarse a través de potencialdigital.es.