Se insta a los españoles a prepararse para el invierno: «El gas va a subir un 40% y quien más lo va a notar en España es el que está con tarifa regulada»

La factura del gas de este invierno se está decidiendo ahora, cuando en muchos hogares todavía está encendido el ventilador y todo apunta a que el precio del gas va a subir un 40% en los próximos meses, tal y como indica el analista económico Marc Vidal, que asegura que quienes más lo van a notar serán los que tengan contratada la tarifa regulada, «precisamente la que está pensada para proteger al consumidor doméstico».

Un precio que duplica lo habitual

En una entrevista radiofónica, Vidal explicó que el gas cotiza actualmente en torno a los 70 euros por megavatio hora, cuando lo normal sería moverse cerca de los 30 euros. Es decir, más del doble de lo habitual. El analista atribuye esta tensión a tres factores: el bajo nivel de las reservas europeas, la dependencia del transporte en barco y el conflicto en Oriente Próximo.

La estimación del 40% coincide con la que ya había difundido días antes el ingeniero industrial Jorge Morales de Labra. Morales de Labra calcula ese encarecimiento comparando el precio actual con el del año pasado y trasladándolo al recibo de un hogar medio con calefacción de gas. En su caso, situaba la cotización en 75,2 euros por megavatio hora.

Quién lo notará antes

La subida no afectará a todos por igual. Según Vidal, quienes tienen una tarifa del mercado libre con precio fijo se libran por ahora. En cambio, la tarifa regulada, conocida como TUR o tarifa de último recurso, recoge el alza de forma directa porque su precio se revisa cada trimestre.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que la TUR podría encarecerse un 54% a partir del 1 de octubre. En ese caso, la factura anual de un hogar medio con calefacción pasaría de unos 600 euros a cerca de 910, es decir, alrededor de 310 euros más al año. La subida afectaría a más de tres millones de hogares.

La regulada sigue siendo la más barata

Pese al encarecimiento previsto, la OCU recomienda no abandonar la tarifa regulada de forma precipitada. Según sus cálculos, la TUR sigue siendo más competitiva que el mercado libre: permite ahorrar al menos un 22% frente a las mejores ofertas de precio fijo y más de un 40% respecto a muchas propuestas comerciales. La organización aconseja revisar las ofertas del mercado libre a partir de octubre y fijarse en el precio del kilovatio hora, el término fijo, la duración del contrato y los servicios adicionales.

La crítica a la «soberanía energética»

Vidal cerró su intervención en COPE con una crítica a las promesas europeas de soberanía energética. A su juicio, tras años de compromisos por parte de Bruselas, la realidad de los hogares está lejos de lo prometido: «La única soberanía que ha llegado a los hogares es la de elegir en qué habitación vas a pasar frío».