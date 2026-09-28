Federico García Lorca, poeta español: «El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta»

Federico García Lorca convirtió muchas veces el silencio en una forma de violencia. En La casa de Bernarda Alba, una de sus obras más conocidas, los muros de una vivienda terminan representando mucho más que las paredes de una casa, ya que separan a sus protagonistas de un mundo exterior en el que podrían vivir con mayor libertad. De ahí nace una de las reflexiones más conocidas del poeta. «Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo».

Una frase de ‘La casa de Bernarda Alba’

La frase pertenece a la tragedia rural que Federico García Lorca escribió en 1936, poco antes de su muerte. Estudios señalan que no llegó a estrenarse hasta 1945, en Argentina, varios años después del asesinato del autor.

En la obra, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas un riguroso luto tras la muerte de su segundo marido. La casa queda convertida en un espacio cerrado, sometido a normas, vigilancia y apariencias. Las protagonistas viven prácticamente aisladas del exterior, mientras sus deseos y conflictos se desarrollan detrás de unas paredes que funcionan como una frontera física y también emocional.

Los muros como símbolo

La imagen de los muros es fundamental para comprender la tragedia. No se trata únicamente de una vivienda que mantiene a las mujeres alejadas de la calle. Las paredes representan las normas sociales que condicionan sus vidas, especialmente las relacionadas con el honor, la reputación, el matrimonio y el comportamiento que se esperaba de las mujeres.

El propio desarrollo de la obra de Lorca refuerza esa sensación de encierro. Las hijas de Bernarda desean cosas que no pueden expresar libremente y mantienen conversaciones, relaciones y conflictos que chocan constantemente con la autoridad materna. El silencio impuesto desde fuera termina convirtiéndose en una tensión que crece dentro de la casa.

Lo que permanece oculto

La frase de Lorca puede interpretarse como una reflexión sobre todo aquello que una sociedad intenta mantener escondido. Los deseos, los secretos, la frustración y el sufrimiento no desaparecen simplemente porque nadie quiera hablar de ellos. Permanecen dentro de los muros hasta que encuentran una forma de manifestarse.

Esta idea conecta con uno de los conflictos centrales de La casa de Bernarda Alba, que es la oposición entre apariencia y realidad. Bernarda está obsesionada con lo que puedan pensar los demás, mientras que dentro de su casa se acumulan tensiones que cada vez resultan más difíciles de controlar. La propia Poncia intenta advertirle de que algo grave está ocurriendo, pero Bernarda se niega a reconocerlo.

Casi un siglo después de que Federico García Lorca escribiera la obra, la frase continúa funcionando como una metáfora sobre el silencio y aquello que permanece oculto. Su significado no se limita a la casa de Bernarda, ya que habla de cualquier espacio en el que las personas se ven obligadas a callar lo que sienten. Y recuerda que aquello que se reprime no necesariamente desaparece, ya que en ocasiones, simplemente espera el momento de salir.