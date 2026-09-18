Federico García Lorca, escritor, sobre el vacío emocional: «El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida»

Hay momentos en los que el dolor no procede únicamente de perder algo, sino de dejar de esperar que pueda recuperarse. Federico García Lorca convirtió precisamente esa sensación en una de las frases más contundentes de su teatro. «El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida». La pronuncia Rosita en Doña Rosita la soltera, cuando comprende que los años han pasado y que aquello que esperaba durante tanto tiempo ya no va a suceder.

Una frase que nace del dolor

La reflexión aparece en el último acto de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, obra estrenada en 1935. Su protagonista ha pasado años esperando el regreso del hombre al que ama, aferrándose a una promesa que finalmente nunca se cumplirá. Cuando descubre que él se ha casado con otra mujer, Rosita debe enfrentarse no solo a la pérdida del amor, sino también a la desaparición de la esperanza que había sostenido su vida durante décadas.

Federico García Lorca lleva así el sufrimiento mucho más allá de una simple decepción sentimental. Rosita ha vivido esperando, y esa espera ha condicionado su relación con el paso del tiempo. Cuando finalmente acepta que aquello que imaginaba ya no ocurrirá, aparece una sensación de vacío todavía más profunda, ya que no queda nada que esperar porque el futuro que había construido en su imaginación ha desaparecido.

Cuando esperar deja de tener sentido

La frase de Lorca resulta especialmente poderosa porque distingue entre el dolor de perder algo y el dolor de perder la posibilidad de que ocurra. Mientras existe esperanza, incluso una situación complicada puede contener la posibilidad de un cambio. Cuando esa posibilidad desaparece, el futuro puede percibirse como un espacio vacío.

Esta cuestión aparece de forma recurrente en la obra de Lorca. Un estudio sobre el teatro de Lorca señala precisamente la importancia de la esperanza y la desesperanza en sus tragedias y relaciona esa tensión con personajes que desean algo que finalmente no pueden alcanzar.