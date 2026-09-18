Una riña tumultuaria en plena calle y con navajas en Alcoy (Alicante) se salda con dos detenidos

Dos varones, ambos españoles, de 50 y 44 años, han resultado detenidos por agentes de la Policía Nacional por su presunta participación en una violenta riña tumultuaria producida en la tarde de este pasado jueves en plena calle en Alcoy (Alicante). Los agentes, además, han intervenido dos navajas de grandes dimensiones. No se han hallado armas de fuego.

Los hechos se han desencadenado a las 16:45 horas en la calle Mosén Rafael del Ave María, en el barrio de Los Alcázares. A los detenidos, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, se les imputan los supuestos delitos de participación en riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas. Todo ello, según han desvelado fuentes de la Policía Nacional a OKDIARIO.

Los hechos se han producido en un momento en que, tal como ha publicado OKDIARIO este viernes, la violencia callejera se ha disparado en España un 90,54% desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior. Así se desprende del último balance de la criminalidad del propio Ministerio, correspondiente al primer semestre del año. En concreto, se ha pasado de 8.341 delitos de lesiones y riña tumultuaria en el primer semestre de 2018 –año en el que Marlaska accedió al cargo– a nada menos que 15.893 este año, por lo que casi se han duplicado.

En el caso de la Comunidad Valenciana, los delitos de lesiones y riñas tumultuarias han pasado de 1.836 en el primer semestre de 2025 a 1.948 entre enero y junio de este año 2026, lo que supone un incremento del 6,1%, según revela el citado balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Este incremento ha sido superior en la provincia de Alicante, donde las riñas tumultuarias y delitos con lesiones han crecido un 6,6%.

Pero, además, los delitos con lesiones y las riñas tumultuarias se han disparado en Alcoy, la localidad en que se ha producido la antes relatada. En concreto, de 11 en los seis primeros meses de 2025 se ha pasado a 18 entre enero y junio de este 2026, con un incremento de, nada menos, que el 63,6%.

Una riña tumultuaria es un delito tipificado en el artículo 154 del Código Penal, que castiga la participación en una pelea colectiva con armas u objetos peligrosos.