Flick antes medirse al Sevilla: «No estoy completamente satisfecho porque tenemos margen de mejora»

Hansi Flick ha hablado antes de viajar a Sevilla, donde el Barcelona visita este sábado el Sánchez-Pizjuán. El técnico alemán se ha pronunciado sobre el debate en la portería, tras la lesión de Joan García y la mala actuación de Szczesny. Además, se ha referido al parón de selecciones y, sobre todo, al gran arranque de su equipo. Eso sí, asegura que no está «completamente satisfecho» y considera que «todavía tenemos margen para mejorar».

Las primeras preguntas han sido sobre la situación en la portería, donde Joan no está, por lesión. «Hablamos con él y con el equipo médico sobre las molestias que tenía. No es nada importante, pero necesita descansar», ha asegurado. El técnico ha entrado a valorar entonces tanto a Szczesny como a Livakovic.

«Es muy importante tener calidad en esta posición. Con Dominik )Livakovic) tenemos un portero de muy buen nivel. Sobre Tek (Szczesny), si miras atrás, ganamos la Liga con él y fue responsable de ello. Para nosotros es un portero fabuloso», ha afirmado. Tuvo una charla con el polaco tras su error ante el Racing y, por lo que ha contado, está seguro que «no le volerá a pasar».

«Se dio cuenta de que se había metido en problemas, se ve en las imágenes. Yo creo que, ahora mismo, la situación con Tek es que sabe cuál es nuestra filosofía. Y Dominik acaba de jugar, se está adaptando a nuestra idea. Y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar y es lo que tenemos que plantearnos. Pero siempre buscamos lo mejor para el equipo, no para un jugador», ha asegurado.

«Creo en los entrenadores de la selección y siempre intento ser positivo. Tendremos unos días para que se recuperen», ha afirmado Flick sobre el parón y el descanso que tendrán sus futbolistas ante los cuatro partidos internacionales que vienen. Afirma que «lo importante» para el Barcelona es pensar en ellos y no en lo que viene: «Mañana queremos ganar y ese es el trabajo que tenemos que hacer».

«Estamos gestionando muy bien la carga. Para mí, esta es la clave. Tenemos muchos partidos y tenemos que entrenar teniendo siempre presente la recuperación», ha asegurado sobre la rotación del grupo.

Uno de los jugadores que está sorprendiendo por su rendimiento es Adeyemi:

«Es un jugador muy rápido. ¿El más rápido? No lo sé, Alphonso Davies es similar. Es un buen chico, una gran persona y tiene mucho respeto dentro del vestuario. Todos lo quieren mucho. Las actuaciones que está teniendo facilitan las cosas. En Alemania no estaba en un buen momento y lo mejor era cambiar de aires, ir a otro país. Me alegro de que se decidiera por nosotros. Yo le daré la confianza y apuesto al cien por cien por él».

«Creo que no es únicamente mérito mío, sino de todo el cuerpo técnico. Trabajamos todos juntos y tratamos de transmitir siempre una energía positiva. Para mí, eso es fundamental. Nuestra función es ayudar al equipo y conseguir que cada jugador pueda alcanzar su mejor nivel. Somos exigentes con ellos y les pedimos rendimiento constantemente», ha asegurado sobre el rendimiento del equipo y el ambiente creado.

Pese a las sucesivas goleadas, Flick ha señalado que todavía no está completamente contento: «Ya comenté en otra rueda de prensa que es muy importante crear un buen entorno para los jugadores. Aun así, ahora mismo no estoy completamente satisfecho porque estamos al inicio del proceso y todavía tenemos margen para mejorar. Siempre queremos más y hay aspectos en los que debemos seguir trabajando».

«Si miras las dos últimas temporadas, nuestra presión casi siempre empezaba desde el delantero. Él tiene esa hambre, esa intensidad y esa predisposición para iniciar la presión como queremos. No sólo aporta muchísimo en ataque, también hace un gran trabajo defensivo. Es quien da el primer paso en la presión y, como capitán, marca el camino para que el resto del equipo le siga», ha señalado.