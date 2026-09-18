La psicología llega a la conclusión que las personas que ponen imanes en la nevera no lo hacen por decorar si no que es un «diagrama de personalidad» muy revelador

Tener la nevera llena de imanes de todos los sitios a los que se ha viajado es algo de lo más normal en muchas casas, de la misma manera que lo será el que sólo tengas dos o tres y los utilices para sujetar la lista de la compra, una factura o incluso el dibujo que tu hijo hizo en el colegio. Pero lo que parece algo tan común, puede decir más de nosotros de lo que pensamos. Y es que la psicología ambiental y conductual se fija también en cómo organizamos y personalizamos los espacios en los que vivimos.

De modo que algo tan sencillo como la puerta de la nevera puede acabar siendo una especie de «diagrama de personalidad». No tanto por tener más o menos imanes, sino por lo que ponemos en ella y el motivo por el que queremos tenerlo siempre a la vista. Piensa además que la nevera está en una de las estancias de la casa que más utilizamos. Entramos en la cocina, abrimos su puerta varias veces al día y vemos todo lo que tenemos pegado en ella. Pero ¿es lo mismo tener imanes de viajes que utilizarlos para colgar facturas? Lo cierto es que no.

La psicología llega a la conclusión que las personas que ponen imanes en la nevera no lo hacen por decorar

Uno de los imanes más típicos es el que compramos cuando nos vamos de viaje. Puede que tengas uno de Roma, Londres o París, o del pueblo que visitaste este mismo verano. Y precisamente ahí está la clave. Cuando ves ese imán seguramente no piensas en el objeto en sí, sino que te acuerdas del viaje, de la persona con la que fuiste o de algo que ocurrió aquellos días.

Desde esta interpretación psicológica, colocar esos recuerdos en la nevera puede ser una forma de mantener cierta conexión emocional con momentos que han sido importantes para nosotros. Piensa que podrías guardar el imán en un cajón y olvidarte de él, pero decides ponerlo en un sitio que ves todos los días. De este modo, cada uno de esos pequeños recuerdos acaba contando también una parte de tu historia.

Si los imanes los usas para organizarte

Otro caso muy distinto es el de aquellas personas que prácticamente utilizan la puerta de la nevera como si fuera una agenda. Listas de la compra, horarios del colegio, una cita médica, facturas o ese vale descuento del supermercado. Todo acaba sujeto con un imán y en realidad tiene bastante sentido que sea así. Si abres la nevera varias veces al día, sabes que tarde o temprano vas a ver lo que has colocado allí. Para algunas personas, además, tener las tareas físicamente delante resulta mucho más útil que apuntarlas en el móvil. La nevera funciona entonces como una especie de memoria externa y a la vez permite tener a la vista todo lo pendiente sin tener que estar intentando recordarlo durante todo el día.

Cuando hay dibujos y fotografías

Y luego tenemos otro tipo de nevera que seguro que también has visto alguna vez. La que está llena de dibujos de los niños, fotos de la familia, postales o pequeñas notas. Si tienes hijos puede que lo hayas hecho sin pensarlo demasiado. Llegan del colegio con un dibujo, te lo enseñan y acabas poniéndolo en la nevera con uno de esos imanes. Pero piensa en el gesto. No lo has guardado en un cajón, sino que lo has colocado en uno de los lugares más visibles de la casa. De alguna manera le estás diciendo al niño que aquello que ha hecho te importa y que quieres verlo. Y con las fotografías ocurre algo parecido, reflejando la importancia que damos a las personas que aparecen en ella.

¿Qué pasa si tienes la nevera llena de imanes?

También están los que empiezan comprando un imán en un viaje y unos años después apenas tienen un centímetro libre en la puerta. Fotos, recuerdos, calendarios, dibujos y todo tipo de objetos se van acumulando. Según esta interpretación, puede existir una tendencia a convertir algo tan frío e impersonal como un electrodoméstico en un espacio mucho más nuestro. Porque al final ya no ves sólo la puerta de una nevera, sino que ves los viajes que has hecho, personas de tu familia, recuerdos y hasta las cosas que tienes pendientes.

Y hay otro detalle. Todo eso también lo ve cualquiera que entre en tu cocina. Sin necesidad de preguntar demasiado, puede descubrir algunos lugares en los que has estado o qué personas y recuerdos son importantes para ti. Eso sí, tampoco es cuestión de mirar la nevera de alguien y pensar que ya sabemos cómo es su personalidad. Tener diez, veinte o ningún imán no funciona como un test psicológico. Pero prueba a hacer algo. Ve a tu cocina y fíjate en lo que tienes puesto en la nevera. Puede que nunca le hayas dado importancia, pero probablemente haya un motivo por el que elegiste precisamente esos recuerdos, dibujos o papeles y no otros.