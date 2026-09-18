¿Según la RAE cómo se dice correctamente en español, «la presidente» o «la presidenta»? La duda que confunde a diario a muchos hispanohablantes

Hay dudas del idioma español que parecen exigir una elección tajante entre una forma correcta y otra equivocada. Además, el género de las palabras suele ser un tema bastante cerrado. Sin embargo, en el debate entre «la presidente» y «la presidenta», la Real Academia Española (RAE) admite ambas formas.

Aun así, en el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), la RAE ha aclarado que lo más recomendable es utilizar presidenta. Es decir, si escribes «la presidente» no es un error, pero los académicos tienen otra opción preferida.

De hecho, estás equivocándote si piensas que la terminación en a es una modernez. Al parecer, esta forma está documentada desde el siglo XV y ya aparecía en el diccionario académico en 1803.

La RAE aclara si debemos escribir «la presidente» o «la presidenta» en español

El español tiene conceptos rarísimos, pero a veces lo que más se nos puede complicar es algo tan básico como el género de las palabras. Con «la presidente» o «la presidente» tenemos un buen ejemplo.

La RAE prefiere «la presidenta» porque es la forma que se ha consolidado en el lenguaje. Ahora bien, recomendar una variante no supone rechazar automáticamente la otra.

Es decir, presidente también puede funcionar como sustantivo común en cuanto al género, con un artículo masculino o femenino según la persona a la que designe.

Gracias a esta distinción es fácil evitar dos conclusiones equivocadas: considerar que presidenta es una palabra incorrecta o afirmar que «la presidente» está prohibido. Para la RAE ambas construcciones son válidas, sólo que establece una preferencia.

Además, la antigüedad del femenino también permite descartar que sea una incorporación moderna al español. En el diccionario del siglo XIX ya aparecía presidenta y hay documentos del siglo XV donde se recoge.

El ejemplo de «la presidente»: qué significa que un sustantivo sea común en cuanto al género

La expresión gramatical sustantivo común en cuanto al género puede parecer complicada, pero describe un mecanismo sencillo del español. Con «la presidente» podemos entenderlo muy rápido.

Algunos sustantivos conservan la misma forma al referirse a hombres y mujeres; el artículo y otras palabras que los acompañan permiten distinguir el género.

Por ejemplo, también ocurre con «el pianista» y «la pianista»: nadie en su sano juicio diría «el pianisto» (o so espero). El sustantivo permanece intacto.

También sucede en «ese pediatra» y «esa pediatra», donde el demostrativo cambia mientras el nombre de la profesión mantiene su terminación.

De hecho, los adjetivos pueden mostrar esa misma diferencia: «un buen profesional» frente a «una buena profesional». Por eso, fijarse únicamente en la última letra de un sustantivo no basta para explicar cómo funciona su género.

Palabras en español que cambian de significado, según el género

Hay un caso más extremo en la RAE que son las palabras que cambian de significado, según su género. Por ejemplo, ocurre con «el doblez» y «la doblez».

Según el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) y la Fundéu, si hablamos de una parte doblada o de la marca que deja un pliegue, lo normal es usar el masculino: «el doblez». En cambio, si hablamos de falsedad, hipocresía o falta de sinceridad, lo habitual es el femenino: «la doblez».

Por eso lo más natural es decir «el doblez de la tela», «el doblez del pantalón» o «los dobleces del papel», aunque ambas formas puedan ser válidas.