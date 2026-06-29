¿Cómo se dice correctamente, ‘la calor’ o ‘el calor’? El veredicto de la RAE no deja lugar a dudas, aunque en algunas regiones de España se diga distinto

El español es un idioma riquísimo con palabras que nos dejan perplejos y que ni siquiera sabíamos que existían. Sin embargo, hasta las más comunes nos pueden generar problemas a la hora de escribir. Por suerte, la Real Academia Española (RAE) siempre está ahí para resolver las dudas.

Por ejemplo, nos ocurre con calor. Todos conocemos esta palabra, ¿pero siempre la empleamos bien? ¿Sabemos si lo correcto es decir el calor o la calor?

Aunque en algunas regiones de España y de Hispanoamérica el artículo femenino sea común, lo cierto es que la RAE tiene clara cuál es la respuesta válida. En lo referido a la lengua culta, el calor es la única alternativa correcta aunque se reconozcan otros usos.

La RAE responde: ‘el calor’ es más correcto que ‘la calor’ en español

En la lengua general culta, la forma correcta es el calor. Así lo establece la Real Academia Española (RAE), que fija el género masculino como el estándar en el uso formal del idioma.

Esto significa que expresiones como hace mucho calor, el calor del verano o soportar el calor son las adecuadas en contextos formales, académicos o escritos. Es la opción que se enseña en la escuela y la que aparece en los diccionarios como referencia principal.

Por tanto, la conclusión es que la calor no es válida, ya que calor es masculino en español estándar. No hay ambigüedad en este punto desde el punto de vista normativo.

Por qué en algunas zonas se dice ‘la calor’ si no es correcto en español

Sin embargo, la lengua no es uniforme en todos los territorios. En distintas zonas de España y de América está muy extendido el uso de la calor, especialmente en registros coloquiales.

Este uso no es un error aislado, sino una variante dialectal asentada. De hecho, hay hablantes que emplean el femenino con un matiz propio, diferente del masculino. En algunos casos, la calor se utiliza para referirse a una sensación de calor especialmente intensa o sofocante.

De hecho, es una expresión típica valenciana. Es decir, no sólo cambia el género gramatical, sino también el valor expresivo de la palabra. Este fenómeno demuestra cómo el idioma evoluciona y se adapta a las distintas comunidades que lo utilizan.

Otras expresiones comunes que la RAE ha tenido que aclarar cómo usar

El calor no es la única expresión que parece sencilla, pero genera dudas en español. Por ejemplo, también ocurre con detrás de mí o detrás mío.

La forma correcta, según la Real Academia Española, es detrás de mí. Esta es la construcción recomendada en el español culto y la que debe emplearse en contextos formales o escritos.

La explicación es sencilla desde el punto de vista gramatical. Palabras como detrás, delante, encima o debajo son adverbios de lugar. Y este tipo de términos necesitan un complemento introducido por la preposición de. Por ejemplo, detrás de la puerta, encima de la mesa o delante de él.

Por tanto, cuando la referencia es una persona, lo adecuado es mantener esa estructura: detrás de mí, delante de ti o cerca de nosotros.