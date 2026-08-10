Brutal accidente en la autopista de Llucmajor: un turismo arde por completo tras salirse de la vía

Un aparatoso accidente registrado la mañana de este domingo en la autopista de Llucmajor se ha saldado con un conductor herido leve y fuertes retenciones de tráfico. El siniestro se ha producido en torno a las 08:20 horas en el punto kilométrico 13,800 cuando, por causas que aún no se han determinado, un vehículo ha perdido el control, se ha salido de la vía, ha terminado volcando y posteriormente ardió en llamas en medio de la calzada.

Pese al impacto y al posterior fuego, el ocupante ha logrado abandonar el automóvil por sus propios medios. Tras las alertas emitidas por varios testigos al servicio de emergencias 112, hasta la zona se han desplazado servicios sanitarios, bomberos y la Guardia Civil de Tráfico.

Los bomberos han sofocado el incendio en cuestión de minutos, mientras que el equipo médico desplazado ha atendido al conductor, confirmando que únicamente presentaba lesiones de carácter leve producidas por la colisión. Debido a la intervención de los equipos de auxilio, los agentes del Instituto Armado se han visto obligados a realizar desvíos en la circulación, lo que ha generado atascos considerables en dirección a Llucmajor.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer los motivos del siniestro.