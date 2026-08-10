Peligro en las costas de Mallorca: motos de agua ejercen de ‘taxi’ e invaden la orilla de la playa para desembarcar pasajeros

La impunidad y el desprecio por la seguridad vial marítima han vuelto a golpear el litoral mallorquín. En la siempre concurrida playa de Ses Covetes, ubicada en el municipio de Campos, una moto de agua ha protagonizado en pleno verano un episodio tan vergonzoso como peligroso, poniendo en evidencia la falta de control las costas y arriesgando la integridad física de los bañistas que solo buscaban disfrutar de un día de tranquilidad.

A plena luz del día, la embarcación actuó como un taxi pirata entre presuntamente un barco fondeado y la arena de la playa. De dos en dos, el piloto de la moto de agua trasladó hasta a cuatro personas hacia la orilla, operando a escasos metros de la zona de baño e ignorando deliberadamente el balizamiento y la normativa de boyas.

Por si la imprudencia no fuera suficiente, las imágenes del traslado reflejan la total normalidad con la que los pasajeros, se desconoce si turistas y residentes, eran desembarcados incluso con refrescos, como si las reglas de seguridad básica no fueran con ellos.

Cabe recordar que saltarse el canal de balizamiento y navegar a velocidad o distancia no permitida en zonas de baño representa una infracción grave que acarrea cuantiosas sanciones económicas por parte de Marina Mercante. Dichas multas pueden alcanzar miles de euros, además de la posible inhabilitación para la navegación.