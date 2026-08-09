Bernad: «Nos querellaremos contra la presidenta de la Diputación de Badajoz si no reclama al hermano de Sánchez lo que cobró indebidamente»

Manos Limpias ha dirigido este 5 de agosto un requerimiento a la presidenta de la Diputación de Badajoz, la socialista Raquel del Puerto, en el que le recuerda que en el derecho administrativo local español, «las autoridades y funcionarios están obligados a velar por la integridad de los caudales públicos, motivo por el que» le solicita que «se inicie» por parte de la Diputación de Badajoz un «procedimiento administrativo de reclamación de las cuantías cobradas por don David Sánchez y don Luis María Carrero», tal como ha conocido en primicia OKDIARIO.

Ahora, en su entrevista, también con OKDIARIO, Miguel Bernad, presidente del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, advierte de que si Raquel del Puerto no adopta esa decisión, será objeto de una querella por parte de Manos Limpias en el plazo de 48 horas.

Tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 14 de julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó por unanimidad a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

El tribunal consideró probado que la Diputación de Badajoz le adaptó un puesto de trabajo a sus «apetencias personales» por la ópera, hasta el punto de que el propio acusado reconoció en sede judicial que no sabía «dónde está ubicada la oficina de artes escénicas» que dirigía.

Sin embargo, tal como también publicó este diario el 15 de julio, David Sánchez no tendrá que devolver los 340.572 euros que cobró de la Diputación entre julio de 2017 y mayo de 2025. El tribunal ha explicado en la sentencia de 377 páginas que esa devolución solo podría reclamarla el Ministerio Fiscal «si hubiera formulado acusación», algo que nunca ha ocurrido, ya que la Fiscalía solicitó desde el inicio el sobreseimiento de la causa.

Solo 24 horas después, el 16 de julio, las acusaciones avanzaron que iban a luchar para que se recuperase el dinero. Consideran que no puede convertirse este caso en una vía para que, en supuestos similares, otros «enchufados» se libren sin consecuencias económicas. Su argumento es contundente: «Hacienda somos todos», y por tanto entienden que sí existe legitimación suficiente para recurrir.

Lo que Manos Limpias reclama ahora es que la Diputación de Badajoz reclame al hermano de Pedro Sánchez las cantidades indebidamente cobradas de aquel julio de 2017 a mayo del pasado 2025. Es decir, los 340.572 euros antes citados. Esa reclamación es el objeto de requerimiento que Manos Limpias ha enviado a la presidenta actual de la institución provincial.

PREGUNTA.- En el caso de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, este último ha sido condenado a nueve años de inhabilitación en un procedimiento impulsado como acusación por Manos Limpias. Pero hay diferentes cuestiones en torno a este mismo caso en las que Manos Limpias no está conforme. ¿Va a haber nuevas acciones por parte de Manos Limpias en torno a este caso?

RESPUESTA.- En este caso, la dirección letrada ha sido llevada de manera impecable por José María Bueno. La última acción que se ha tomado es la de requerir a la presidenta de la Diputación de Badajoz la devolución inmediata de los trescientos y pico mil euros que este jeta ha estado percibiendo sin tributar a Hacienda y sin acudir al trabajo.

Hacienda somos todos y, por lo tanto, creo que si no toman de inmediato los responsables de la Diputación de Badajoz una actuación al respecto, va a tener en 48 horas una querella. Porque sería cómplice y colaboradora de un delito de malversación de caudales públicos.