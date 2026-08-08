HazteOir reclama a Interior explicaciones por el uso de una Zodiac de la Guardia Civil para llevar a Sánchez a bucear

Ante las imágenes difundidas por OKDIARIO en las que se observa a Pedro Sánchez desplazándose para practicar buceo en una Zodiac de la Guardia Civil, HazteOir pone el foco en una escena que evidencia una preocupante escala de prioridades. La asociación reclama al Ministerio del Interior una explicación sobre qué función cumplía la embarcación después de la exclusiva publicada por este periódico.

Según HazteOir, son medios públicos al servicio de una actividad recreativa del presidente mientras nuestros agentes reclaman más recursos para proteger nuestras fronteras y combatir el narcotráfico. Por ello, cuestionan que una Zodiac de la Guardia Civil se utilice para facilitar una actividad recreativa mientras faltan medios allí donde nuestros agentes se juegan la vida.

«Esa Zodiac debería estar protegiendo nuestras fronteras o apoyando a los guardias civiles que combaten el narcotráfico en Barbate, no llevando a Pedro Sánchez a bucear. Los medios públicos están para servir a España, no para hacer más cómodas las vacaciones del presidente», denuncian.

Por ello, HazteOir reclamará al Ministerio del Interior que explique qué función cumplía exactamente esa embarcación, cuántos agentes participaron en el dispositivo y cuál ha sido el coste para los españoles. «La pregunta es muy sencilla: ¿qué hacía una Zodiac de la Guardia Civil llevando a Pedro Sánchez a bucear cuando nuestros agentes necesitan todos los medios disponibles para proteger España?», se preguntan.

OKDIARIO localiza a Sánchez buceando

Pedro Sánchez presidió este viernes una videoconferencia con sus ministros sobre la invasión migratoria de Ceuta y acto seguido se fue a hacer buceo. OKDIARIO ha captado al presidente del Gobierno saliendo de Puerto Rubicón, en Lanzarote, a las 11:16 horas a bordo de una lancha flanqueada por otra embarcación de escolta, regresando al mismo puerto a las 12:53 horas. A Sánchez no parece preocuparle la violación de la integridad territorial de España mientras él puede permitirse seguir exprimiendo sus vacaciones en La Mareta.

El buceo forma parte de la rutina vacacional habitual de Sánchez en La Mareta, la residencia oficial de Lanzarote desde la que el presidente se desplaza habitualmente hasta la zona de Puerto Calero y Puerto Rubicón para realizar sus inmersiones. Esta semana ya había salido el lunes 3 de agosto desde Puerto Calero a las 11:47 horas con idéntico dispositivo de seguridad.