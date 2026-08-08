Niñas marroquíes de 11 años duermen en un polígono de Ceuta: «Mis padres me mandaron sola a España»

El polígono de El Tarajal se ha convertido en el refugio de los inmigrantes que no caben en los centros de acogida de Ceuta y que no quieren regresar a Marruecos. OKDIARIO ha recorrido la zona y ha encontrado una realidad que estremece: menores de 11 años durmiendo entre cartones, solos, sin familia y sin ningún tipo de protección. Una de ellas, una niña que entró nadando desde Marruecos completamente sola. «¿Entraste sola?», le pregunta nuestro reportero. «Sola, sola, sola», responde la pequeña.

Su historia no es un caso aislado. Los padres de muchos de estos menores les dieron dinero y les dijeron que se fueran a España. «Los menores tienen que estar con sus padres, pero los padres han dicho: ‘Toma dinero y vete’», denuncia una vecina ceutí visiblemente indignada. Los propios inmigrantes adultos reconocen la situación: «Dormir ya está. Por la mañana, a buscar la vida».

Los servicios sociales de Ceuta están completamente desbordados, según confirman los propios vecinos: «La capacidad que da el 1% está al 10.000%». Muchos menores, además, tienen miedo de presentarse ante los servicios sociales porque temen que los devuelvan a Marruecos, aunque legalmente no pueden ser expulsados por ser menores de edad. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez habla de «normalidad» y destina 37 millones a los menas, sin que ninguno de esos fondos haya llegado todavía a los vecinos de Ceuta que llevan semanas sin poder hacer la compra con tranquilidad.