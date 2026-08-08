Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera

La línea ferroviaria que conecta Madrid con Extremadura ha quedado cortada este sábado después de que un tren arrollara mortalmente a una persona en un paso a nivel situado en Talavera de la Reina (Toledo), en una vía paralela a la calle Pepino.

El suceso se ha producido a las 11:52 horas de este sábado, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Por el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida en el accidente.

El convoy siniestrado, que transportaba a 225 pasajeros, ha visto interrumpida su circulación tras el arrollamiento. Desde Renfe han informado de que los viajeros afectados «disponen de confort» mientras se resuelve la incidencia.

Despliegue de emergencias

El 112 de Castilla-La Mancha ha movilizado un amplio operativo de emergencia hasta el paso a nivel donde se ha registrado el siniestro. En el dispositivo han participado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y bomberos de Talavera de la Reina.

La línea Madrid-Extremadura permanece cortada mientras se desarrollan las labores de atención a los pasajeros y las diligencias correspondientes en el lugar del accidente.