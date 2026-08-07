El Gobierno de Page suspende el camión de cribado oncológico y deja a cientos de mujeres sin detección precoz del cáncer

La sanidad pública de Castilla-La Mancha, que dirige el Gobierno del socialista Emiliano García-Page, ha vuelto a quedar en entredicho. El Ejecutivo autonómico ha decidido paralizar durante todo el mes de agosto el camión itinerante de cribado oncológico, un servicio esencial para la detección precoz del cáncer, obligando a cientos de pacientes a recorrer largas distancias por carretera hasta Toledo, Ciudad Real o Madrid si quieren someterse a pruebas.

No es la primera vez que la gestión sanitaria de Page genera polémica en el ámbito oncológico. El pasado mes de octubre, OKDIARIO ya adelantó que el Ejecutivo autonómico había dejado a 2.500 mujeres sin ser convocadas a su mamografía de cribado de cáncer de mama durante casi cinco meses, después de que en mayo de 2025 cerrara de forma abrupta un centro de diagnóstico concertado en el área sanitaria de Talavera de la Reina. El servicio no se restableció hasta octubre, cuando el hospital público de la ciudad y el grupo Quirón asumieron la carga de trabajo.

Preguntado entonces por OKDIARIO, el propio Gobierno de Page rechazó cualquier paralelismo con el escándalo sanitario vivido en Andalucía y sostuvo que la programación de estas pruebas voluntarias responde a una planificación «anual», por lo que evitó reconocer negligencia y prefirió hablar únicamente de «retrasos» en la convocatoria.

Sin embargo, fuentes del ámbito sanitario consultadas por este periódico advirtieron en su momento de que, entre las miles de mujeres pendientes de ser citadas tras el cierre del centro concertado, podría haber decenas de casos de cáncer de mama sin diagnosticar, con el consiguiente riesgo de retraso en el inicio del tratamiento.

El propio Ejecutivo autonómico admitió el pasado octubre que continuaba «revisando» los resultados de más de 4.000 cribados de mama realizados en el área de Talavera antes del cierre repentino de la clínica concertada. Fuentes oficiales de la Junta explicaron a OKDIARIO que esta revisión, aunque calificada de trámite ordinario, se había intensificado especialmente sobre los últimos informes remitidos por el centro privado, correspondientes al mes de mayo, ya que en la Consejería de Sanidad no se fiaban plenamente de la información transmitida por una empresa que, en palabras del consejero Jesús Fernández Sanz, abandonó el servicio «sin citar a las mujeres» que debían someterse a las pruebas en los meses siguientes.

Ahora, con la paralización en agosto del camión de cribado, la Consejería de Sanidad que dirige Jesús Fernández Sanz no ha ofrecido explicaciones públicas sobre este parón, ni sobre el calendario previsto para su reanudación una vez concluya el periodo estival.

Vox: «crueldad e insensibilidad»

La paralización del camión de cribado ha desatado la indignación de Vox en las Cortes regionales. Su presidente, David Moreno, ha acusado al Gobierno de Page de actuar con «crueldad e insensibilidad» hacia los enfermos de mayor gravedad al suspender precisamente en verano el servicio de detección precoz.

Moreno ha vinculado esta decisión con la crisis de los cribados que golpeó el año pasado al área sanitaria de Talavera de la Reina, cuando miles de pacientes se quedaron sin sus pruebas diagnósticas o sin conocer sus resultados. El dirigente de Vox ha denunciado además el silencio del consejero de Sanidad ante las preguntas formuladas por su formación sobre si se habían completado todas las pruebas pendientes y si los afectados habían sido debidamente informados. «La respuesta fue el silencio, la huida y la negativa a responder», ha lamentado.

A la paralización del camión de cribado se suma el cierre de la planta de cardiología del hospital de Talavera de la Reina, cuyos pacientes están siendo derivados a la planta de oncología del mismo centro. Para Moreno, este movimiento confirma un patrón de gestión que atribuye directamente al presidente autonómico: cerrar plantas, recortar personal y acumular a enfermos con patologías distintas en espacios que no corresponden a su dolencia, con la consiguiente sobrecarga para los profesionales sanitarios.