El PP cita en el Senado la próxima semana a Marlaska y Robles por la invasión a Ceuta

El Partido Popular ha citado la próxima semana en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que den explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta, tras la entrada de alrededor de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.

Además de Marlaska y Robles, que están citados el 12 y el 13 de agosto, respectivamente, desde el PP han emplazado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para el lunes 17 de agosto, y han solicitado la comparecencia del titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, órgano compartido con el Congreso de los Diputados.

Los populares, que cuentan con mayoría absoluta en el Senado, exigen explicaciones y que desde el Gobierno se tome responsabilidad política con la gestión durante una crisis migratoria registrada en los últimos días de julio y por la que aún permanecen en torno a 5.000 inmigrantes en las calles de Ceuta.

La primera comparecencia fijada es la de Fernando Grande-Marlaska, para el miércoles 12 de agosto. Por su parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, acudirá al Senado un día después, el jueves 13 de agosto. José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores, cuenta con turno para el lunes 17 de agosto.

Fuentes del PP señalan que el objetivo de la citación es que tanto Marlaska como Robles expliquen por qué sus ministerios «permitieron» la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta pese a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había advertido en los días previos del riesgo de una «avalancha» migratoria.

Asimismo, el Partido Popular considera que ambos ministros deberán dar explicaciones tras las discrepancias públicas mantenidas durante los últimos días sobre la gestión de la crisis y los avisos recibidos antes de la entrada masiva de inmigrantes.

Por su parte, el ministro Albares deberá reportar los motivos de su decisión de llamar a consultas al embajador de Italia después de que desde ese país se planteara cerrar el espacio Schengen con España a raíz de la crisis en Ceuta, así como de la cooperación mantenida con Marruecos durante estos acontecimientos.

El PP también ha solicitado la comparecencia de Bolaños, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que explique el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional, organismo dependiente de su departamento, tras informar en la página web oficial sobre la entrada irregular de miles de personas en Ceuta.

Citar a Pedro Sánchez

Los populares sostienen que la situación vivida en la ciudad autónoma de Ceuta supuso «un riesgo para la soberanía nacional y la integridad territorial» y consideran que el Gobierno debe ofrecer explicaciones «inmediatas» en sede parlamentaria, en lugar de esperar a finales de agosto. «No vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez se permita el lujo de seguir erosionando España», han sentenciado.

Además, recuerdan que desde el pasado 31 de julio vienen reclamando la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de la crisis migratoria, una petición que, según denuncian, el Ejecutivo no ha atendido.