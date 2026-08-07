Pilar Vidal desvela su crush en la Selección: «Un madurito interesante»

Pilar Vidal tiene el listón muy alto en cuestiones sentimentales. Tanto que ni siquiera Ferran Torres, el héroe de ‘la Roja’ en la final del Mundial, ha despertado su interés. Las bromas sobre unos supuestos «fueguitos» en Instagram del delantero quedaron en eso, una divertida ocurrencia de Miki Nadal, presentador durante el verano de Zapeando. En realidad, el corazón de la periodista lo tiene ganado un hombre más maduro, pero que también ha sido campeón del mundo, aunque todo apunta a que tiene pocas opciones con él.

«¿Son ciertos los rumores de que Ferran Torres te ha enviado fueguitos?», le preguntó Miki a Pilar Vidal en Zapeando, haciendo referencia a los comentarios que circulaban sobre la colaboradora. «Sé que es el autor del gol porque he seguido a la Roja el día que llegó a Madrid», respondió la tertuliana entre risas, recordando que tuvo que llevar a cabo ese trabajo de reportera en Y ahora Sonsoles, aunque ella ni mucho menos es especialista en deporte. Nadal, lejos de terminar ahí con el tema, insistió: «¿Te gusta alguien de la selección?». «El entrenador», respondió sincera la colaboradora.

«¿Estás pidiendo que Luis de la Fuente te pele el plátano?»

Su propio estilismo, con sombras amarillas y una chaqueta estampada de la fruta más famosa de Canarias, fue una tentación demasiado grande para Virginia Riezu, que bromeó haciendo un guiño al estampado de su conjunto: «¿Estás pidiendo que Luis de la Fuente te pele el plátano?». Pilar Vidal reconoció que «le encantaría», aunque admitió que tiene pocas opciones: «Me dijeron que está casado». La colaboradora contó incluso que llegó a «googlear» hasta encontrar una entrevista en la que Luis de la Fuente hablaba sobre su vida familiar. «Es un madurito interesante», remató Pilar entre risas.

Dos vidas sentimentales igual de discretas

Curiosamente, tanto Pilar Vidal como el propio Luis de la Fuente comparten una misma característica: la discreción absoluta sobre su vida privada. La periodista, valenciana nacida en 1977, estuvo casada entre 2002 y 2015, matrimonio del que nació su hijo Javier, y desde entonces ha mantenido su vida amorosa lejos del foco mediático, siendo mucho más discreta que los personajes de los que suele hablar en televisión o escribir en sus artículos en prensa.

En el caso del seleccionador, riojano de 64 años, su matrimonio con una mujer andaluza, con la que tiene tres hijos, es todavía más hermético. De ella no se sabe ni su nombre, puesto que De la Fuente nunca ha hablado públicamente de ella en una entrevista. El que sí es conocido, aunque mucho menos que su padre, es su hijo Alberto, que al seguir los pasos profesionales de su padre en lo laboral, lo ha convertido en una persona conocida por los aficionados al fútbol.

El joven comenzó su carrera profesional como analista en la Sociedad Deportiva Huesca, pero más tarde aterrizó en las inferiores de la RFEF, donde su padre ya fue técnico en años anteriores hasta ser seleccionador absoluto. En el año 2025 comenzó a trabajar directamente con él en la selección absoluta y se ha convertido en campeón del mundo durante el Mundial 2026.