No es ningún secreto que De lunes a viernes se está convirtiendo en uno de los programas estrella de este verano. Cada tarde, todos y cada uno de sus colaboradores ofrecen la mejor versión de sí mismos para traer a plató exclusivas e informaciones que van a dar de qué hablar en los días posteriores. Un claro ejemplo lo encontramos en Claudia Chacón. Esta semana, la ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones y Supervivientes 2026 se sinceró con sus compañeros sobre detalles de las famosas fiestas de futbolistas. Entre otras cuestiones, reconoció que un futbolista que participó en el Mundial 2026 se lio con un amigo suyo. Por si fuera poco, en la entrega emitida el pasado jueves 6 de agosto, una de las grandes protagonistas fue Lydia Lozano.

Debemos tener en cuenta que, recientemente, De lunes a viernes ha incorporado una nueva sección al programa, que lleva por título El álbum de mi vida, un espacio en el que los colaboradores recorren numerosos momentos que han marcado un antes y un después en su trayectoria profesional, pero también en el terreno personal. La encargada de inaugurar este emotivo espacio ha sido Lydia Lozano, que, como era de esperar, no ha podido evitar romper a llorar. La conocida colaboradora de televisión se mostró muy relajada y risueña al rememorar sus años de universidad. Entre otras cuestiones, reconoció haber salido airosa en más de una ocasión al utilizar «chuletas».

A pesar de todo, su cara ha cambiado completamente cuando Santi Acosta, presentador de De lunes a viernes, ha querido preguntarle por alguien muy especial, como es su hermano Jorge. Nada más escucharlo, y como era de esperar, la tertuliana ha roto a llorar. Y siendo honestos, no es para menos.

Recordemos que Jorge perdió la vida en 2021 a causa del coronavirus. Catedrático de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el hermano de Lydia Lozano era una persona muy respetada. Tanto es así que la tertuliana no puede evitar hablar de él con mucho orgullo, pero también con mucho cariño.

«Lo mejor que me puede pasar es que voy por los pasillos y que alguien me diga que fue alumno de mi hermano», comenzó explicando, emocionada, a sus compañeros de De lunes a viernes. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Un tío semiótico, gran comunicador, un tío ingenioso y que le pilló la COVID y se lo llevó. Se llevó a un gran tipo».

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de televisión trató de recomponerse en la medida de lo posible. Y todo para pronunciar estas palabras sobre su hermano: «Cada vez que me hablan de Jorge no puedo evitar llorar», reconoció, justo antes de que el programa de Telecinco se marchase a publicidad.

Es más que evidente que Lydia Lozano tenía un estrecho vínculo con su hermano, por lo que su pérdida fue un duro golpe para ella. Especialmente por la forma en la que se produjo, que fue tras contraer la COVID-19. Un duro golpe que, a pesar de los cinco años que han pasado, continúa muy presente en la vida de la periodista.