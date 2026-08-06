La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 5 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 880 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Leocadia confiesa que sigue viva porque Rómulo se negó en rotundo a ejecutar el encargo de Cruz y le perdonó la vida. ¡Todos se quedan verdaderamente sin palabras! El marqués teme las repercusiones si esta historia sale a la luz en algún momento. Julio, por su parte, parece aceptar las disculpas de las cocineras.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han visto cómo Tomasa exige a Petra que, a partir de ahora, la defienda. Carlo continúa percibiendo gestos extraños entre María y Samuel, y la doncella se da cuenta de que algo pasa. Carlo le dice que su tío no oficiará el bautizo. Lorenzo y Ciro celebran que Manuel haya accedido a vender el manual, mientras que Julieta se enfada con Manuel y le advierte que, si sigue así, acabará perdiendo la empresa. Curro asegura a Ángela que estará a su lado, pase lo que pase, sobre todo en estos momentos tan complicados. Alonso propone a Máximo reconocer públicamente a Ángela antes de que todo estalle. Él, por el momento, se niega a dar ese paso.

¿Qué sucede en el capítulo 881 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 6 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Máximo pide tiempo para pensarse lo de reconocer a Ángela como su hija, mientras que trata de comprar el silencio de Lorenzo. María invita a sus compañeras al bautizo de la pequeña Jana, pero no a los señores. Alonso, Curro y Manuel piden a la doncella asistir a la celebración.

Cristóbal reprocha a Leocadia su actitud, recordándole que quiere a Ángela como a una hija, mientras que Teresa se queda de piedra al ver a Petra defender a su hermana Tomasa. A solas con Tomasa, Julio reconoce su verdadera intención, que no es otra que vengarse de las cocineras.

Carlo confiesa a María su amor y su deseo de casarse cuanto antes, mientras que Manuel trata de arreglar las cosas con Julieta, mientras que ella le advierte que vigile a Ciro o va a acabar arrasando con todo. Lorenzo y Ciro ponen en marcha su plan para aprovecharse del heredero del marquesado, mientras que Jacobo regresa al palacio de forma repentina. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.