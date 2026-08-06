Cristina Castaño ha recurrido a sus redes sociales para denunciar públicamente la situación que, según explica, lleva sufriendo desde hace días con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La actriz ha utilizado su cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, para expresar su frustración por la imposibilidad de conseguir una cita previa, un requisito indispensable para realizar determinados trámites relacionados con las prestaciones por desempleo.

La queja de Cristina Castaño con el SEPE

Todo comenzó con un mensaje en el que la intérprete solicitaba ayuda directamente al organismo público. «Hola, estoy intentando desde hace una semana solicitar una cita y no lo consigo. ¿Podrían ayudarme?», escribió, mencionando al perfil oficial del SEPE.

La respuesta del organismo no tardó en llegar. Desde la cuenta oficial le indicaron que podían atender su caso y le pidieron que enviara un mensaje privado con los detalles de su consulta. Cristina Castaño siguió las instrucciones y trasladó sus dudas por esa vía, confiando en que la incidencia pudiera resolverse.

Sin embargo, la actriz asegura que la atención recibida no solucionó el problema. Lejos de quedarse satisfecha, volvió a utilizar su perfil para mostrar públicamente su indignación por la respuesta obtenida y por la falta de soluciones. «Me parece una absoluta vergüenza que no haya manera de pedir cita en el SEPE y que te digan que te van a ayudar por privado y se dediquen a pedirte que hagas lo que llevas una semana intentando y no da resultado porque el sistema de citas no te permite cogerla”, escribió visiblemente molesta.

Sus palabras generaron numerosas reacciones entre los usuarios de la red social. Muchos aprovecharon la publicación para compartir experiencias similares y denunciar las dificultades que, aseguran, encuentran habitualmente al intentar acceder al sistema de citas del organismo. Ante la repercusión del mensaje, el SEPE respondió de nuevo a la actriz con un comunicado en el que defendía los esfuerzos que está realizando para mejorar la atención a los ciudadanos. «Gracias por tu comentario porque nos ayuda a mejorar. Intentamos mejorar cada día poniendo nuevos canales de tramitación para las personas desempleadas, como el Área Personal para tramitar en plazo y sin desplazamientos, en el que puedes seguir el estado de tu solicitud. ¡Un saludo!», señalaron desde la cuenta oficial.

Me parece una ABSOLUTA VERGÜENZA que no haya manera de pedir cita en el @empleo_SEPE y que te digan que te van a ayudar por privado y se dediquen a pedirte q hagas lo q llevas una semana intentando y no da resultado xq el sistema de citas no te permite coger cita. GRACIAS 🤮🤮🤮 — Cristina Castaño (@cristinacastano) August 5, 2026

La explicación del organismo no convenció a Cristina Castaño, que volvió a contestar con otro mensaje especialmente crítico. La actriz insistió en que el verdadero problema no son las intenciones del servicio, sino la falta de eficacia de un sistema que, según denuncia, impide a muchos ciudadanos ejercer sus derechos. «No se líen con buenas intenciones. No es normal que el derecho a prestación se vea impedido por un sistema que se supone informatizado y sencillo, pero al que es, a la vista de los comentarios, imposible acceder para la gran mayoría», respondió.

La polémica ha vuelto a poner el foco sobre las dificultades que numerosos usuarios denuncian desde hace tiempo para conseguir una cita previa en el SEPE, especialmente cuando necesitan realizar trámites relacionados con prestaciones o subsidios. El intercambio entre Cristina Castaño y el organismo público ha reabierto el debate en redes sociales sobre la eficacia del sistema y la necesidad de facilitar el acceso de los ciudadanos a unos servicios que resultan esenciales para miles de personas.