La AEMET avisa del fin del calor en España: llega un frente con lluvias y una bajada de temperaturas

El calor que se ha instalado en España durante buena parte de septiembre tiene los días contados. La AEMET mantiene para este jueves 24 de septiembre un escenario todavía muy cálido, con temperaturas superiores a los 35 grados en distintos puntos del país, pero las previsiones apuntan a un cambio progresivo durante el fin de semana. La entrada de un frente atlántico favorecerá la llegada de lluvias al norte y oeste peninsular y estará acompañada de un descenso generalizado de los termómetros.

El calor todavía resiste

España afronta este jueves otra jornada con temperaturas más propias del verano que del comienzo del otoño. Según la predicción de la AEMET, el tiempo continuará estable en buena parte del territorio, con cielos poco nubosos y precipitaciones escasas. Los valores más elevados volverán a registrarse en zonas del sur, Galicia y Canarias, donde se podrán superar los 35 grados.

La situación resulta especialmente llamativa porque el otoño comenzó oficialmente ayer miércoles 23 de septiembre. Sin embargo, el cambio de estación no implica una modificación inmediata de las condiciones atmosféricas. La AEMET ha señalado que durante estos días las temperaturas pueden situarse entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas, con anomalías todavía mayores en algunas zonas del norte peninsular.

El frente traerá las lluvias

El tiempo comenzará a cambiar a medida que avance el fin de semana. La previsión apunta a la llegada de un frente atlántico que afectará principalmente al norte y oeste de la península, donde aumentará la nubosidad y aparecerán precipitaciones. Galicia y otras áreas del Cantábrico estarán entre las zonas con mayor probabilidad de recibir lluvia, aunque la distribución exacta dependerá de la evolución del frente.

El cambio no se limitará a las precipitaciones. La entrada de aire de características más frescas favorecerá también un descenso de las temperaturas que, según las previsiones actuales, será más generalizado al comienzo de la próxima semana. Después de varias jornadas con valores extraordinariamente altos, los termómetros comenzarán así a acercarse progresivamente a registros más propios de finales de septiembre.

Por ahora, el cambio de tiempo no significa que España vaya a entrar de golpe en un periodo frío. De hecho, la predicción estacional de la AEMET mantiene una elevada probabilidad de temperaturas superiores a las habituales durante el trimestre de septiembre, octubre y noviembre. Lo que llega es, sobre todo, un respiro frente al calor extremo y un episodio de lluvias que devolverá por momentos una atmósfera más otoñal a varias zonas del país.