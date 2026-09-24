Los ‘vampiros’ visitan a los campeones del mundo en Las Rozas

Los ‘vampiros’ visitaron este jueves a los campeones del mundo. Doce jugadores de la selección española tuvieron que someterse durante la mañana a un control antidopaje fuera de competición realizado por la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Una visita habitual dentro de los protocolos de control, aunque en esta ocasión se produjo en plena concentración de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los hombres de Luis de la Fuente preparan sus primeros compromisos después de conquistar el Mundial.

Superado el control, España continúa con su hoja de ruta antes de regresar a la competición. La Selección se entrenará este jueves en Las Rozas, al igual que el viernes. Será mañana cuando pondrán rumbo a Londres, donde el sábado comenzará su participación en la Liga de Naciones. El estreno no puede ser más exigente: Inglaterra espera en Wembley el 26 de septiembre a las 20:45 horas. Será el primer partido oficial de España luciendo su segunda estrella después de proclamarse campeona del mundo este verano.

El calendario no dará prácticamente ningún respiro a los de Luis de la Fuente. Después de visitar Wembley, España recibirá a Croacia el 29 de septiembre y posteriormente se medirá a la República Checa el 3 de octubre, ambos encuentros también a las 20:45 horas. Un exigente inicio de Liga de Naciones para una Selección que ya ha comprobado desde su llegada a Las Rozas la enorme expectación generada por el Mundial: cerca de 2.000 aficionados llenaron el aforo permitido para presenciar el primer entrenamiento y cientos se quedaron fuera. Antes de comenzar el maratón de partidos, eso sí, tocó pasar primero por los ‘vampiros’.