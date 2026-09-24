Detenido en Alicante por estafar 3.400 € vendiendo réplicas como móviles de alta gama de segunda mano

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven español de 20 años en Alicante por su presunta participación en delitos de estafa y falsedad documental. En concreto, ofertaba teléfonos móviles que supuestamente eran de alta gama a través de una plataforma digital de compra y venta de artículos de segunda mano entre particulares. Pero, en realidad, se trataba de réplicas de originales. La detención ha permitido esclarecer cuatro hechos cometidos en Alicante y Castellón. Según la Policía Nacional, el importe total defraudado es superior a los 3.400 euros.

La investigación arrancó tras las denuncias de varias víctimas. Relataban haber localizado anuncios de teléfonos móviles de alta gama que se ofertaban a un precio entre los 800 y los 900 euros. Concertaban después un encuentro con el vendedor, que les mostraba los terminales y aportaba, además, una factura de compra que acreditaba que se trataba de terminales originales. Los compradores abonaban en efectivo el precio y la operación quedaba cerrada.

Pero la sorpresa venía después, cuando los compradores comprobaban que el supuesto teléfono móvil de alta gama que habían adquirido era, en realidad, una réplica. Y que la factura que les había sido mostrada en la reunión previa a la compra era falsa, como constató, más tarde, la investigación policial, por lo que los agentes procedieron a la localización, primero, y posterior detención del sospechoso.

La Policía calcula que el importe de lo defraudado en total supera los 3.400 euros, como se ha dicho. La investigación ha hecho posible, también, el esclarecimiento de cuatro de los casos en Castellón y en Alicante. Esta última, la ciudad, también en que ha sido detenido el sospechoso.

Tras la práctica de las diligencias policiales en torno a este caso, todo lo actuado ha sido puesto a disposición de los juzgados de Alicante, según ha revelado también la propia Policía Nacional.