Sánchez a grito pelado en 2015: «No va a haber más desahucios en España cuando haya un Gobierno socialista»

El desahucio de Maricarmen, mujer de 87 años que residía en el barrio de Retiro en Madrid, ha vuelto a retratar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El actual jefe del Ejecutivo, cuando optaba a serlo en 2015, aseguró a grito pelado en un mitin en Andalucía que su «compromiso» era que, en el momento en el que ascendiera al poder ejecutivo, no iba a «haber más desahucios en España».

El compromiso de Sánchez ha caído una vez más en saco roto y, una década después, los desahucios se siguen produciendo, al contrario de lo que prometía el entonces candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno. «Nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y los autónomos endeudados», aseguró Sánchez, en 2015, en un mitin en Andalucía para apoyar a la entonces candidata autonómica Susana Díaz.

«¡Ese va a ser mi compromiso!», prometió Pedro Sánchez, elevando la voz. «¡No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista, ese va a ser mi compromiso!», repitió el entonces candidato del PSOE, realizando una promesa electoral que, como tantas otras, no ha cumplido.

Entonces, los presentes en el acto de partido optaron por confiar en Sánchez y en su discurso, hasta el punto de que, después de que el actual jefe del Ejecutivo pronunciara estas palabras, se produjo una estruendosa ovación, seguida de gritos de «¡presidente, presidente!».

Este mitin se celebró en Andalucía, pero también en 2015, en un acto en La Felguera (Asturias), y tal como acredita Europa Press, ante 1.500 militantes, Sánchez pronunció prácticamente las mismas palabras. «Si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haberlo para rescatar a las familias y a los autónomos», para añadir que «no habrá más desahucios en nuestro país» si se convertía en presidente del Gobierno, como finalmente ha sucedido.

En ese mitin en Asturias, además, Sánchez preguntó «con quién habla Rajoy», para añadir que no lo hacía «ni con los empleados, ni con los emigrados, ni con las mujeres trabajadoras, ni con familias desahuciadas». Para finalizar, exigió al entonces presidente del Gobierno «que salga de la Moncloa y pise la calle».