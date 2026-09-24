El susto que llevó a Simone Biles a comprarse un Lamborghini: tres hombres enmascarados robaron su Porsche

Simone Biles ha revelado el motivo que la llevó a cambiar de coche después de vivir un episodio de lo más desagradable en su casa de Chicago. La campeona olímpica estadounidense ha contado que, hace unos meses, tres hombres enmascarados irrumpieron en su vivienda y robaron su Porsche GTS, un vehículo valorado en unos 200.000 euros. El coche fue recuperado posteriormente, pero la experiencia hizo que la gimnasta decidiera pasar página y apostar por un nuevo automóvil: un espectacular Lamborghini Urus valorado en más de 270.000 euros.

Biles ha contado el episodio en un vídeo publicado en TikTok, precisamente mientras explicaba las razones por las que había decidido comprarse un coche nuevo. «Siento que necesito un coche nuevo porque, durante nuestros últimos meses en Chicago, tres hombres enmascarados vinieron a nuestra casa y robaron mi Porsche. Se llevaron el GTS», explicó la deportista.

La atleta no quiso entrar en demasiados detalles sobre el asalto. Por el momento, tampoco ha explicado cuándo ocurrió exactamente ni cómo se desarrolló la entrada de los ladrones en la vivienda. Sí ha confirmado que el Porsche fue recuperado posteriormente. Biles dejó además abierta la puerta a contar más detalles en el futuro, al señalar que se trata de «otra historia» que podría compartir más adelante si sus seguidores están interesados.

Un Porsche GTS de 200.000 euros

El Porsche que fue sustraído pertenecía a la familia GTS, una de las denominaciones más deportivas dentro de la gama del fabricante alemán. Porsche utiliza estas siglas para identificar versiones que buscan combinar el confort y la utilización diaria con un carácter más deportivo y mayores prestaciones.

Sin embargo, Biles no ha especificado qué modelo concreto de Porsche GTS tenía, por lo que no se pueden atribuir al coche unas características técnicas determinadas. Lo que sí ha trascendido es su elevado valor, situado en torno a los 200.000 euros.

Un Lamborghini de más de 270.000 euros

El sustituto elegido por la gimnasta supone un cambio de estilo considerable. Biles ha optado por un Lamborghini Urus, uno de los SUV de lujo y altas prestaciones más llamativos del mercado. El Urus nació con la intención de combinar el ADN deportivo de Lamborghini con la practicidad de un todocamino. Su diseño agresivo, sus grandes dimensiones y sus elevadas prestaciones lo convierten en un vehículo muy diferente de los SUV convencionales.

Las versiones más recientes han llevado todavía más lejos esa filosofía. El Urus SE combina un motor V8 de 4,0 litros con tecnología híbrida enchufable y alcanza una potencia conjunta de 800 CV. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 312 km/h.