Arthur Brooks, catedrático de Harvard y experto en felicidad: «Hay una inteligencia que nace a partir de los 40 años»

Arthur Brooks (Spokane, 21 de mayo de 1964) es uno de los pensadores y oradores más importantes de la actualidad. Este catedrático de la Universidad de Harvard se ha convertido en un experto en liderazgo y felicidad y por ello sus pensamientos están influenciando y ayudando a miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Arthur Brooks.

«Hay una inteligencia que nace a partir de los 40 años». Esta es la última reflexión viral de un Arthur Brooks que desde el año 2019 es profesor en la Escuela de Negocios Harvard y en la Escuela Harvard Kennedy, donde dirige el Laboratorio de Liderazgo y Felicidad del Center for Public Leadership. Este académico ha llegado a todos los rincones del mundo por sus clases virales sobre «Liderazgo y felicidad» en la Harvard Business School. Además, también fue el undécimo presidente de la American Enterprise Institute.

Arthur Brooks ha concedido una entrevista reciente en la que ha afirmado que «las personas antes de los 40 años tienen mucha inteligencia fluida, que es la memoria de trabajo, la habilidad de enfocarse, de resolver problemas». Este catedrático de Harvard pone encima de la mesa el concepto burnout, que no es más que el agotamiento profesional y que se debe a una explicación: «La gente suele tener un burnout en sus 40 años porque lo que antes era fácil ahora es difícil, lo que antes era difícil ahora se siente imposible».

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La reflexión viral y las mejores frases de Arthur Brooks

Estas son las mejores frases pronunciadas y que ha dejado por escrito un Arthur Brooks que se ha convertido en una referencia para personas de todo el mundo que buscan un cambio a nivel mental: