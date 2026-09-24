Arthur Brooks, catedrático de Harvard y experto en felicidad: «Hay una inteligencia que nace a partir de los 40 años»
La reflexión viral de Arthur Brooks, catedrático de Harvard y experto en felicidad
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Arthur Brooks (Spokane, 21 de mayo de 1964) es uno de los pensadores y oradores más importantes de la actualidad. Este catedrático de la Universidad de Harvard se ha convertido en un experto en liderazgo y felicidad y por ello sus pensamientos están influenciando y ayudando a miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Arthur Brooks.
«Hay una inteligencia que nace a partir de los 40 años». Esta es la última reflexión viral de un Arthur Brooks que desde el año 2019 es profesor en la Escuela de Negocios Harvard y en la Escuela Harvard Kennedy, donde dirige el Laboratorio de Liderazgo y Felicidad del Center for Public Leadership. Este académico ha llegado a todos los rincones del mundo por sus clases virales sobre «Liderazgo y felicidad» en la Harvard Business School. Además, también fue el undécimo presidente de la American Enterprise Institute.
Arthur Brooks ha concedido una entrevista reciente en la que ha afirmado que «las personas antes de los 40 años tienen mucha inteligencia fluida, que es la memoria de trabajo, la habilidad de enfocarse, de resolver problemas». Este catedrático de Harvard pone encima de la mesa el concepto burnout, que no es más que el agotamiento profesional y que se debe a una explicación: «La gente suele tener un burnout en sus 40 años porque lo que antes era fácil ahora es difícil, lo que antes era difícil ahora se siente imposible».
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La reflexión viral y las mejores frases de Arthur Brooks
Estas son las mejores frases pronunciadas y que ha dejado por escrito un Arthur Brooks que se ha convertido en una referencia para personas de todo el mundo que buscan un cambio a nivel mental:
- «Enseño felicidad porque esa es la materia de la vida».
- «El placer es una parada intermedia; nunca debería ser el objetivo final».
- «Si sólo nos moviera la búsqueda del placer, la vida sería ingestionable».
- «¿Os habéis fijado en que las aplicaciones de citas y las reuniones en Zoom nos hacen sentir más solos, aislados y vacíos? Se debe a que las cuestiones que más nos importan –amor, compañerismo y conexión– son intrínsecamente complejas e imposibles de simular con la tecnología».
- «Los Homo sapiens somos una especie jerárquica basada en el parentesco, es decir, estamos programados neurológicamente para no ir solos por la vida. Esto se puede explicar por la oxitocina que produce el cerebro, el ‘neuropéptido del amor’ que nos hace sentir un gran bienestar cuando estamos en familia».
- «Los amigos de verdad son ‘inútiles’ en un sentido utilitario. Al igual que tu familia, te quieren por quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus».
- «Tómate tu tiempo, siéntate en silencio y luego empieza a hacer preguntas; el resto se dará solo».
- «El malestar mental no desaparece eliminando el dolor, sino cambiando nuestra relación con él».
- «Si tienes que elegir, elige virtud sobre comodidad. Haz lo correcto no porque garantice recompensa, sino porque es la única manera de vivir bien».
- «La adicción al trabajo es la creencia de que el amor solo se gana con esfuerzo constante y méritos excepcionales. Esta creencia es catastrófica».
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