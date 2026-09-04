Arthur Brooks, experto en psicología positiva: «El malestar mental no desaparece eliminando el dolor, sino cambiando nuestra relación con él»

Arthur Brooks es sociólogo, economista conductual y uno de los divulgadores más influyentes del mundo en el ámbito de la psicología positiva y el bienestar humano. Profesor en la Harvard Business School y autor de varios libros sobre la felicidad y el sentido de la vida, Brooks lleva años estudiando por qué ciertas personas consiguen mantener un equilibrio emocional estable frente a la adversidad mientras otras quedan atrapadas en ella. Una de sus reflexiones más contundentes resume buena parte de su pensamiento: «El malestar mental no desaparece eliminando el dolor, sino cambiando nuestra relación con él».

Una afirmación que choca de frente con el enfoque dominante en una cultura que trata el malestar como un problema a resolver cuanto antes.

La trampa de querer sentirse bien siempre

Vivimos en una época que ha convertido el bienestar en una exigencia. Las aplicaciones de meditación, los libros de autoayuda, los suplementos para el estado de ánimo y una industria del bienestar que mueve billones de euros en todo el mundo comparten, en el fondo, una misma promesa: si haces lo correcto, el malestar desaparecerá.

Brooks lleva años cuestionando esa premisa. No porque el bienestar no importe, sino porque la estrategia de eliminar el dolor a toda costa suele producir el efecto contrario al buscado. Quien dedica toda su energía a evitar el malestar termina volviéndose más sensible a él, más intolerante a la incomodidad y, paradójicamente, más vulnerable ante las dificultades inevitables que la vida presenta.

La psicología lo conoce desde hace décadas. La evitación experiencial, es decir, el intento sistemático de escapar de pensamientos, emociones o sensaciones desagradables, está documentada como uno de los principales factores que mantienen y agravan los problemas de ansiedad y depresión. No porque sentir malestar sea bueno en sí mismo, sino porque huir de él tiene un coste que se acumula con el tiempo.

Cambiar la relación, no el contenido

Lo que propone Brooks es un giro conceptual importante. No se trata de resignarse al dolor ni de fingir que no existe, sino de modificar la postura interna desde la que se lo observa. La diferencia entre quien queda atrapado en el sufrimiento y quien consigue transitarlo no suele estar en la intensidad de lo que vive, sino en cómo lo interpreta y qué hace con ello.

Esta idea conecta directamente con algunas de las corrientes más sólidas de la psicología contemporánea. La terapia de aceptación y compromiso, desarrollada por el psicólogo Steven Hayes, parte exactamente de ese principio: no luchar contra las experiencias internas difíciles, sino aprender a tenerlas sin que dicten por completo el comportamiento. La atención plena, por su parte, entrena precisamente esa capacidad de observar el malestar sin identificarse con él ni reaccionar de forma automática.

Brooks integra estos enfoques en un marco más amplio que incluye también la dimensión del sentido. Según su visión, una parte fundamental de cambiar la relación con el dolor pasa por encontrar un propósito que lo trascienda. El sufrimiento que forma parte de algo que importa se vive de manera radicalmente distinta al sufrimiento que parece arbitrario e inútil.

Lo que la neurociencia dice sobre el dolor emocional

La investigación en neurociencia respalda, desde otro ángulo, la tesis de Brooks. Los estudios sobre regulación emocional muestran que las personas que intentan suprimir activamente sus emociones negativas no consiguen reducirlas, sino que en muchos casos las amplifican. El cerebro interpreta ese esfuerzo de supresión como una señal de amenaza, lo que activa aún más los circuitos relacionados con el miedo y el estrés.

En cambio, las estrategias basadas en la aceptación y la reinterpretación del malestar producen efectos más duraderos y menos costosos a nivel fisiológico. No porque hagan desaparecer el dolor, sino precisamente porque dejan de tratarlo como un enemigo que hay que derrotar.

Una propuesta incómoda en tiempos de bienestar instantáneo

El mensaje de Arthur Brooks no es fácil de vender en un contexto cultural que premia la rapidez y la comodidad. Decirle a alguien que sufre que la solución no pasa por dejar de sufrir sino por relacionarse de otra manera con ese sufrimiento requiere un nivel de madurez emocional que no se adquiere de un día para otro.

Pero es, según toda la evidencia disponible, una de las pocas estrategias que realmente funciona a largo plazo. No como promesa de felicidad permanente, sino como camino hacia una mayor solidez interior: la capacidad de seguir funcionando, eligiendo y construyendo una vida con sentido incluso cuando el dolor, inevitable, se presenta.