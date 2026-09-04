Morante de la Puebla, Manzanares y Juan Ortega en la Goyesca de Ronda 2026: fecha y cartel de la vuelta de los toros a la Real Maestranza

Ronda se prepara para una de las citas más esperadas de su Feria y Fiestas de Pedro Romero. Después de dos años sin celebrarse, debido a las obras realizadas en la histórica plaza de toros, la Corrida Goyesca vuelve a la Real Maestranza de Caballería de Ronda con un cartel encabezado por Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega.

Será mañana sábado cuando los que han conseguido entrada, ya que se agotaron nada más anunciarse el regreso de la Goyesca, podrán ser testigos de la 67ª Tradicional Corrida Goyesca. Una corrida de toros que este año no sólo tendrá un significado especial, por recuperar el festejo después de dos años de ausencia, sino que además se conmemora el 75 aniversario de la alternativa de Antonio Ordóñez, una figura inevitable cuando se habla de la historia taurina de Ronda. El cartel contará además con Diego Ventura. El rejoneador abrirá el festejo lidiando un toro de David Ribeiro Telles antes de dar paso a la lidia a pie, para la que se anuncian seis toros de Garcigrande.

Cuándo es la Corrida Goyesca de Ronda 2026

La cita será mañana sábado 5 de septiembre a partir de las 18:00 horas en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Será uno de los momentos principales de la Feria de Pedro Romero 2026 y, probablemente, uno de los más esperados de los últimos años. La razón está en el propio coso rondeño, ya que ha permanecido sin actividad taurina durante dos años debido a los trabajos de consolidación y rehabilitación para solucionar los problemas estructurales del edificio.

Pero los trabajos han concluido a tiempo para recuperar los festejos de este año. Entre las intervenciones realizadas destaca una nueva estructura anular diseñada por el arquitecto Ricardo Aroca para reforzar el edificio, además de diferentes actuaciones sobre la arquería, la cornisa y el graderío. La inversión en la rehabilitación ha superado los 3,5 millones de euros, de modo que este año La Goyesca será mucho más que una corrida dentro del calendario de la temporada. Supone recuperar uno de los acontecimientos que tradicionalmente han marcado la Feria de Pedro Romero y devolver la actividad a una de las plazas más singulares de España.

Cartel de la Goyesca de Ronda 2026

El cartel reúne a tres de los nombres más destacados del toreo actual. Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega serán los encargados de lidiar los seis toros de Garcigrande anunciados para la tarde. Antes llegará el turno de Diego Ventura, que abrirá plaza con un toro de la ganadería portuguesa de David Ribeiro Telles. El rejoneador tendrá, además, una jornada especialmente intensa en Ronda. A las 11:30 horas participará en la 42ª Corrida Rondeña de Rejones y, apenas unas horas después, volverá al ruedo para abrir la Goyesca.

La presencia de Morante de la Puebla es otro de los grandes atractivos de la tarde. El diestro llega a Ronda dentro de una temporada especialmente cargada de compromisos y después de pasar durante el verano por plazas como Pamplona, Santander, El Puerto de Santa María, Huelva, Gijón, Cuenca, Almería o Palencia. Precisamente Garcigrande fue la ganadería solicitada por Morante para esta cita. Francisco Rivera Ordóñez explicó durante la presentación de los carteles que el torero mostró desde el principio su disposición a participar en la Goyesca y dejó en manos de la organización cuestiones como sus compañeros de cartel. Junto a él estarán Manzanares y Juan Ortega para completar una terna de marcado carácter artístico.

Ronda se llena también de festejos antes de la Goyesca

La Goyesca es la cita entre las muchas corridas de toros que se celebran durante el verano, que todos tienen apuntada en su calendario, pero además hoy viernes 4 de septiembre ya volverá la actividad al coso con una novillada extraordinaria sin picadores, con reses de Aguadulce para Jaime de Pedro, Armando Rojo y Héctor Nieto. Y luego el sábado llegará la jornada grande.

Primero, a las 11:30 horas, se celebrará la 42ª Corrida Rondeña de Rejones, concebida como homenaje a Álvaro Domecq Romero. Participarán Rui Fernandes, Diego Ventura, João Ribeiro Telles, Léa Vicens, Sebastián Fernández y Duarte Fernandes, con reses de David Ribeiro Telles. Y por la tarde será el turno de la 67ª Corrida Goyesca.

Un homenaje a Antonio Ordóñez en la Goyesca

La edición de 2026 también tendrá la memoria puesta en Antonio Ordóñez. Se cumplen 75 años de la alternativa del maestro rondeño y la Corrida Goyesca servirá para conmemorar la efeméride. La vinculación entre Ordóñez y esta cita es especialmente estrecha. Fue precisamente el torero quien impulsó en 1954 la primera Corrida Goyesca de Ronda, concebida dentro de las celebraciones del bicentenario del nacimiento de Pedro Romero. Y su nieto, Francisco Rivera Ordóñez es ahora una de los organizadores y responsables. La cita por fin ha llegado con ese «no hay entradas» desde hace más de cuatro meses.