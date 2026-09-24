La segunda feria culinaria más importante de España se hermanará con Ceuta frente a la invasión

Alicante Gastronómica, la feria culinaria más importante de España y la segunda más multitudinaria de todo el país, con una asistencia que superó las 85.000 personas el pasado año, 2025, se hermanará con Ceuta en la nueva edición, que se celebrará entre el 2 y el 5 de octubre. El objetivo de la iniciativa es tender un puente entre Ceuta y Alicante en apoyo a la ciudad autónoma tras la invasión de ciudadanos procedentes de Marruecos. Así, una delegación de empresarios ceutíes, encabezados por el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix García, participará en actos de homenaje y recibirá el apoyo del sector gastronómico de toda España durante toda la feria.

Además, habrá un reconocimiento expreso al sector gastronómico ceutí, afectado por la crisis que ha seguido a la invasión de Ceuta, con el encuentro entre el reconocido cocinero alicantino Dani Frías y Hugo Ruiz.

También se rendirá homenaje a la ciudad de Ceuta, tributo que recibirán el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad autónoma, el citado Karim Bulaiz García, y una delegación de empresarios ceutíes, en un acto de hermanamiento y solidaridad impulsado por la Cámara de Comercio de Alicante, que preside Carlos Baño, y la propia organización de la feria Alicante Gastronómica.

Por su parte, la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha sostenido que «en los momentos más complicados es cuando más unidos debemos estar». En este sentido, ha agregado que el sector de la gastronomía, en su conjunto, «se siente muy vinculado a Ceuta y a sus colegas, que tan mal lo están pasando».

La propuesta de encuentro quiere poner el foco en la oferta gastronómica de Ceuta, «ayudar a visibilizar Ceuta como destino turístico y gastronómico con buen producto y excelentes manos, que los trabajan muy bien, como es el caso de Hugo Ruiz, ejemplo del valor de la restauración de Ceuta».