La alcaldesa socialista de Castilleja de la Cuesta gasta 400.000 € en la feria mientras su calle principal tiene socavones y grietas

La carretera A-474, una de las principales vías de entrada y salida de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), se encuentra en un estado de conservación que ha provocado nuevas críticas políticas por el deterioro de su asfalto. Socavones, grietas y deformaciones afectan a distintos puntos de esta carretera, por la que circulan diariamente miles de vecinos y trabajadores, mientras se reclama una actuación para mejorar sus condiciones. Mientras tanto, Carmen Herrera Coronil, alcaldesa socialista de dicha localidad sevillana, se ha gastado 400.000 euros en una feria que ha tenido una duración de cuatro días; es decir, el Consistorio ha acometido un gasto de 100.000 euros diarios en dicha festividad.

Por todo ello, el Grupo Municipal VOX llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento una moción de urgencia para reclamar el arreglo inmediato del tramo de la A-474 que atraviesa la localidad. La iniciativa plantea que la Junta de Andalucía incorpore esta zona a su plan de reasfaltado y acometa cuanto antes los trabajos necesarios para reparar el firme.

La formación sostiene que otros municipios del entorno han conseguido actuaciones de reasfaltado en sus respectivos tramos de esta carretera, mientras que Castilleja de la Cuesta continúa a la espera de una intervención. La moción pretende que el Ayuntamiento inste a la Administración autonómica a actuar sobre la vía y que la localidad deje de quedar al margen de las actuaciones realizadas en otros puntos del recorrido.

El deterioro de la carretera se produce además en un contexto de debate sobre las prioridades del gasto municipal. VOX ha puesto el foco en los cerca de 400.000 euros de fondos públicos destinados por el Ayuntamiento, gobernado por la socialista Carmen Herrera, a la organización de un evento festivo alternativo a la tradicional feria del municipio.

La formación municipal considera que esta partida debería contrastarse con las necesidades de mantenimiento de las infraestructuras que utilizan diariamente los vecinos. En este sentido, su portavoz, Mercedes González Alorda, ha vinculado el estado de la A-474 con la gestión de las prioridades municipales y ha reclamado que se actúe sobre una vía que soporta una elevada intensidad de tráfico.

La iniciativa que llegará al Pleno contempla tres peticiones principales: que la Junta incluya de forma inmediata el tramo de Castilleja de la Cuesta en su planificación de reasfaltado, que se ejecute con carácter urgente la reparación del asfalto y que se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación.

La A-474 constituye una conexión fundamental para Castilleja de la Cuesta con otros municipios del Aljarafe y con Sevilla, por lo que su estado afecta tanto a los desplazamientos cotidianos de los residentes como a los trabajadores que utilizan esta vía para acceder al municipio. VOX pretende que el resto de grupos de la corporación municipal respalde la moción en la próxima sesión plenaria y convierta la reparación de este tramo en una petición institucional conjunta ante la Junta de Andalucía.