Cómo ver la Laver Cup 2026 en directo por televisión y por qué canal ver los partidos en vivo online

Este fin de semana los mejores tenistas del mundo competirán en la Laver Cup 2026, que en esta edición se celebra en el O2 de Londres. Entre este 25 y 27 de septiembre, Europa se volverá a enfrentar al resto del mundo en una competición organizada por Roger Federer y que se estrenó en el año 2017. Carlos Alcaraz liderará al equipo europeo, en el que también estará Rafa Jódar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Laver Cup que se disputa en Londres.

Entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre, la ciudad de Londres se convertirá en el epicentro del tenis mundial con la disputa de la Laver Cup, donde los mejores tenistas de Europa se enfrentarán al resto del mundo en una competición creada en su día por Roger Federer. El torneo constará de cinco sesiones que se disputarán a lo largo de tres días y el primer equipo que gane 13 puntos de un total de 24 se llevará el trofeo.

En la Laver Cup hay que tener en cuenta estos condicionantes:

Cada victoria en un partido del día 1 vale un punto, en el día 2 dos puntos y en el día 3 tres puntos.

La victoria es para el equipo que logra sumar primero 13 puntos.

En caso de que solo se requiera un partido el domingo, se jugará un partido de exhibición después de la ceremonia de entrega de trofeos.

En caso de que los dos equipos lleguen igualados (12-12) después de los 12 partidos programados, el título se definirá mediante un dobles decisivo.

Yannick Noah y Tim Henman lideran el equipo de Europa, que estará formado por los siguientes tenistas:

Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Casper Ruud

Rafa Jódar

Jakub Mensik

Flavio Cobolli.

Por su parte, Andre Agassi y Patrick Rafter lideran la selección del resto del mundo, que contará con la presencia de:

Taylor Fritz

Alex de Miñaur

Brandon Nakashima

Alexander Bublik

Learner Tien

Francisco Cerúndolo

Dónde ver por TV en directo la Laver Cup 2026

La Laver Cup se podrá ver en televisión en España a través de RTVE, que es la cadena que tiene los derechos de esta competición en nuestro país.

Cómo ver la Laver Cup 2026 en streaming y en vivo online

La Laver Cup 2026 se podrá ver en streaming y online en las plataformas de RTVE a través de internet. También podrás informarte de todo lo que sucede en este torneo en OKDIARIO.

Horario y fechas de la Laver Cup 2026

Viernes 25 de septiembre

– Sesión diurna (a partir de las 14:00 horas)

Partido 1 (individual)

Partido 2 (individual)

Partido 3 (individual)

– Sesión nocturna (a partir de las 20:00 horas)

Partido 4 (dobles)

Sábado 26 de septiembre

– Sesión diurna (a partir de las 14:00 horas)

Partido 5 (individual)

Partido 6 (individual)

– Sesión nocturna (a partir de las 20:00 horas)

Partido 7 (individual)

Partido 8 (dobles)

Domingo 27 de septiembre

– Sesión diurna (a partir de las 14:00 horas)