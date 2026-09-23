La muerte de Hayden Panettiere fue un accidente: sale a la luz el informe forense

El pasado mes de agosto, el mundo de Hollywood se vio consternado como consecuencia de la pérdida de un rostro conocido de la industria, como es el caso de Hayden Panettiere. La estadounidense, de 36 años, se hizo especialmente conocida por sus papeles en exitosas series como Héroes o Nashville. Pero, lamentablemente, fue encontrada sin vida en su casa de Greenville, en Carolina del Sur. Como no podía ser de otra manera, esta noticia dejó completamente impactados y descolocados a todos y cada uno de sus seguidores. Y es que no parecía que la actriz estuviese pasando por un mal momento.

Durante este último mes, las incógnitas que han rodeado el motivo real del fallecimiento de la actriz han sido muchas. Pues, nada ha sido confirmado hasta ahora. Lo que se ha sabido es que los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta que indicaba que la actriz no respondía. El equipo médico llegó al lugar e hizo todo lo posible por reanimarla, pero la declararon muerta en torno a las 14:32 h, hora local.

Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de varias sustancias

Durante las últimas horas, se ha revelado que la Oficina del Forense del condado de Greenville ha resuelto algunas de las incógnitas que rodean este caso a través de un informe oficial. De esta manera, se indica que Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de varias sustancias. Al parecer, en su cuerpo se encontraron rastros de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Un cóctel de sustancias que terminó siendo letal para su cuerpo. Ante ello, el equipo forense ha decretado que la manera de su muerte fue accidental. Por lo tanto, se descarta el hecho de que quisiese quitarse la vida. Ante esta situación, ahora, las autoridades estadounidenses están tratando de determinar de dónde procedía el fentanilo y cómo pudo haber llegado a manos de la actriz. Además, se está investigando si pudo tratarse de un narcótico falsificado.

Recordemos, la artista pasó por complicados momentos a lo largo de su vida. Pues, además de vivir algunas relaciones sentimentales turbulentas, también tuvo un complicado posparto. Pues, según se reveló, no sintió una conexión inmediata al parir a su hija. Un conjunto de emociones que la sumergieron en una profunda depresión y, con ello, en la adicción al alcohol.

Esta situación la llevó a pasar por diversos centros de desintoxicación, pero dado que no estaba en condiciones de estar cerca de su hija, aceptó cederle la custodia al padre de la niña. Posteriormente, Panettiere finalizó su relación con el padre de su hija y, tiempo después, inició un romance con Brian Hickerson. Pero esta relación la llevaría a sufrir, según declaraciones de ella, episodios de violencia física y emocional.